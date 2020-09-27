“أيلة” شريك في فعاليات حملة نظفوا العالم 2020

عمان – أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير أمس عن شراكة رئيسة وتنظيمية مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية والهادفة إلى إطلاق سلسلة فعاليات وأنشطة هادفة ضمن “حملة نظفوا العالم 2020” واحتفالاً باليوم العالمي للسياحة، لتجسد عبر هذه الشراكة مبادئ استراتيجية أيلة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وحماية البيئة والتعاون مع المؤسسات الوطنية الفاعلة في المجال البيئي.

وتشارك أيلة والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، كل من محطة العلوم البحرية، مديرية الدفاع المدني، فندق حياة ريجنسي أيلة العقبة، وعدد من مالكي القوارب ومراكز الغطس في باقة من الأنشطة التي تجسد المعاني التي تهدف إليها حملة نظفوا العالم 2020 والوفاء بمتطلبات برنامج العلم الأزرق البيئي.

وكشريك رئيسي ومنظّم لفعاليات “حملة نظفوا العالم 2020” تستضيف أيلة كافة فعاليات الأسبوع الأول من حملة نظفوا العالم 2020، حيث يُظهر هذا الحدث البيئي والسياحي رفيع المستوى، مدى التزام أيلة بحماية البيئة البحرية والتنوع الطبيعي وتعميم تجربتها وقواعدها البيئية الصارمة على أوسع نطاق، فضلاً عن مواصلة برامج التوعية والتثقيف البيئي على صعيد مجتمعي.

وتنطلق هذه الفعاليات برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي رئيس الهيئة الادارية للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، ومشاركة عطوفة المهندس نايف بخيت، رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمهندس سهل دودين، المدير التنفيذي لشركة واحة ايلة للتطوير وعدد من الهيئات والمراكز والمختصين في الشان البيئي عبر جلسة توعوية عن بُعد باستخدام تطبيق (زوم)، وركزت الجمعية على معايير برنامج العلم الأزرق الدولي في أربع مواضيع رئيسة هي؛ المعلومات والتعليم البيئي، الإدارة البيئية، نوعية المياه، بالإضافة إلى متطلبات السلامة العامة والخدمات.

ورحبت الانسة ديالا العلمي، المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في بداية الجلسة بالحضورمتحدثة عن سيرة نجاح الجمعية ومن ضمنها حملة نظفوا العالم السنوية وما تحققه من اهداف تنمية مستدامة في مجال حماية وصون الحياة البحرية، وناقش المشاركون في هذه الجلسة التفاعلية والمفتوحة للعامة، السبل الكفيلة بالحفاظ على المنجزات الأردنية في تلبية معايير برنامج العلم الأزرق الدولي.

وانطلقت أمس في قرية المرسى في أيلة، أنشطة تنظيف لمواقع بحرية يقوم بها غواصون متمرسون، حيث يتوزع 55 غواصا على 4 مجموعات رئيسة لتنظيف اربع مواقع متباعدة ومنتقاه قبالة مرسى اليخوت في أيلة.

وتستمر الفعاليات من خلال تنفيذ مسح بيئي متخصص لمستخدمي الشواطئ، والهادفة إلى قياس مدى تفاعل المتنزهين مع القواعد البيئية ومتطلبات برنامج العلم الأزرق الدولي والاهتمام في المشاركة في الحملات والانشطة البيئية.إحدى فعاليات الحملة – (من المصدر)