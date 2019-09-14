“أيلة” قيمة مضافة نوعية للأنشطة الرياضية والسياحية الأردنية

عمان – الغد – توفر “أيلة” منصة رئيسية للأنشطة السياحية والرياضية النوعية، على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاقتصاد الوطني، وذلك بالاستناد إلى بنيتها التحتية وإمكاناتها العملاقة، وبرامجها وانشطتها الدائمة التي شكلت قيمة مضافة عالية استقطبت آلاف الرياضيين من كافة أنحاء العالم ووضعت العقبة في عين الحدث الرياضي والترويج السياحي.

ودعمت شركة أيلة للتطوير هذه البنية التحتية، بمنظومة برامج هادفة وسلسلة من الأنشطة الموسمية والدورية، لتعزز مسيرة النشاطين السياحي والرياضي، مستندة إلى قيم أساسية تولي القطاعين جلّ اهتمامها.

وخلال مسيرة عملها رفد، أيلة الأنشطة السياحية والرياضية ببنية تحتية مميزة، بتشييد أحد أكبر المشاريع الحضرية الإنمائية ذات الاستخدام المتعدد على مساحة بناء إجمالية 4.3 مليون متر مربع، تضيف من خلاله آلاف الغرف الفندقية الجديدة ذات التصنيف الرفيع، ومئات الأرصفة البحرية ومراسي اليخوت لاستقطاب النشاط السياحي النوعي.

وشكلت جهود أيلة وبرامجها النوعية، دعماً اضافياً للجهود الوطنية الرامية لتعزيز موقع العقبة والأردن على الخارطة السياحية الاقليمية والعالمية بتقديم منتج سياحة الترفيه والألعاب المائية على شواطئ العقبة، واستقطاب الفعاليات الكبرى.

وركزت “أيلة” جهودها صوب استكمال منظومة السياحة النوعية بتوفير قاعدة للألعاب المائية والشاطئية، بإطلاق حديقة أيلة للتزلج على الماء Ayla Wake Park التي تعد المكان الأول المخصص للسياحات الترفيهية والرياضات المائية في المملكة ومزودة بالكوابل التي تتيح للسياح ممارسة سباقات ركوب ألواح التزحلق والتزلج على الماء وركوب الألواح وممارسة الألعاب الاكروباتية على مضمار نادي الشاطئ.

وتدعم جهود أيلة وأنشطتها السياحية المتكاملة جهود العقبة في استقطاب مليون سائح سنوياً، بالتركيز على سياحة نوعية تعمل على إطالة مدة اقامة السائح.

كما أن الأنشطة الرياضية الكبرى التي تنظمها وتستضيفها “أيلة” تصب في جهود تعزيز النشاط السياحي، إذ توفر البنية التحتية الأساسية لممارسة رياضة الجولف في المملكة تقوم على منظومة مرافق متكاملة ذات مستوى عالمي تضم ملعب الغولف ذو الـ 18 حفرة ومعدل 72 ضربة من تصميم المصمم العالمي الشهير غريغ نورمان، ويتناغم مع مكونات أيلة الأخرى.

وبالإضافة إلى ملعب الجولف، توفر أيلة نادي الجولف، ويضم مطعما مميزا، وأكاديمية تدريبية يرفدها ملعب ذو 9 حفر.

وكثفت “أيلة” جهودها لاعادة رسم ملامح النشاط الرياضي الذي يعزز الحركة السياحية، بالتركيز على الرياضات المائية ورياضة الجولف، ونجحت في استضافة وتنظيم عدة فعاليات عالمية كبرى كان أبرزها بطولة الأردن المختلطة للجولف، الأولى من نوعها على مستوى العالم، وجمعت منافستها 123 لاعباً ولاعبة من نخبة المحترفين من 26 دولة حول العالم وخلال فعالياتها كانت أيلة تصنع الحدث الرياضي العالمي بمتابعة مئات الآلاف من الهواة والمحترفين وعشاق اللعبة حول العالم.

ولإيمانها العميق بضرورة نشر ثقافة ممارسة الرياضات، اهتمت أيلة برياضة الدراجات الهوائية عبر سلسلة كبيرة من البطولات والفعاليات، كان من أبرزها سباق “أيلة” العقبة الآسيوي للترايثلون والديثلون، ويعد احدى جولات كأس آسيا وبطولة غرب آسيا للترايثلون والديثلون بممشاركة 160 لاعباً يمثلون 28 دولة بالتعاون والشراكة مع رابطة الترايثلون الاردنية.

إضافة إلى البطولات الفريدة مثل سبتق ايلة من البحر الميت الى العقبة للدراجات الهوائية بالتعاون مع جمعية عداؤ عمان والذي يجمع بشكل دوري مئات الدراجين للسباق من “غور الصافي-البحر الميت” صوب “أيلة” على خليج العقبة ولمسافة 200 كم، فضلاً عن سباق “أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر” بالتعاون مع الجمعية الاردنية للماراثونات ما يعكس جهود أيلة الرياضية التنموية الداعمة للترويج للامكانات السياحية المنوعة وتعزيز ثقافة المنافسة والمشاركة.

ويقول المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين: “كانت رؤيتنا واضحة من البداية، وترجمناها عبر المخطط الشمولي بتوفير بنية تحتية مميزة تدعم الأنشطة الرياضية والسياحية ذات قيمة مضافة عالية، توفر الأرضية المناسبة لممارسة هذه الأنشطة محلياً، لتوفير منتج سياحي ورياضي متكامل ونوعي، وتستكمل منظومة الأنشطة الأخرى”.

وأضاف إن الأنشطة السياحية والرياضية النوعية أسهمت في استقطاب رواد الرياضات المائية ورياضة الجولف، كما ووفرنا آلاف الغرف الفندقية المتميزة بفئاتها المختلفة ما ضاعف من القدرة الاستيعاببية للقطاعات السياحية واتاح لها إمكانية تنويع الخيارات المتاحة أمام السياح.

وتتكامل الأنشطة السياحية والرياضية في العقبة في تحقيق هدف استقطاب الزوار وتعزيز الأداء السياحي، إذ تكفل المسطحات المائية، والخضراء والرمال الشاطئية، ومنظومة الألعاب المائية، ومرافق الجولف، تلبية احتياجات الباحثين عن الهدوء والصخب في آن واحد.

يشار إلى أن جهود أيلة نجحت في تسجيل الأردن كمحطة رئيسية ضمن المحطات الرياضية العالمية في مجال الجولف بعد فترة قصيرة من تدشين ملعب أيلة للغولف، ما يؤهلها لاستقطاب الفعاليات العالمية الكبرى بهذا المجال.

وتلتزم أيلة بتوفير تجربة نوعية للسكان والسياح على حدّ سواء، عبر برامج ترفيه وفعاليات إجتماعية ورياضية بالتوازي مع خدمات مساندة متكاملة وسلسلة برامج موسمية للفعاليات المنوّعة وتوفير مفاهيم جديدة لحياة الشاطئ.