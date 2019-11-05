“أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر” الشهر المقبل

عمّان– أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن اطلاقها للتحضيرات وفتح التسجيل للمشاركة في أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر يوم الجمعة 6 كانون الأول (ديسمبر) في مدينة العقبة.

هذا وسيقام أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2019 للعام الخامس عشر على التوالي، ليحتفل بنسخته البرونزية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فراس بن رعد. ويكمل هذا الماراثون نهج الجمعية الأردنية للماراثونات الساعية لرفع الوعي بأهمية رياضة الجري وتبني أسلوب حياة صحية، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الخيرية المشاركة تحت شعار “أركض لغايات نبيلة”.

وقد عبرت المدير العام للجمعية الأردنية، الآنسة لينا الكرد عن استعدادات الجمعية لإقامة هذا الحدث الرياضي: “نعمل الآن في الجمعية على قدم وساق لإقامة أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر والذي سيكون عاما مميزا لنحتفل باليوبيل البرونزي لهذا الحدث الرياضي الذي يقام في ثغر وطننا الباسم والتي تعد وجهة سياحية بامتياز تستقطب الجميع لما تتمتع به من مقومات سياحية”.

ومع بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، قامت الجمعية الأردنية للماراثونات بفتح أبواب مكاتبها المتواجدة في منطقة الشميساني في العاصمة عمّان لاستقبال الراغبين بالمشاركة، كما قامت بفتح باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني www.RunJordan.com، وستبقى الفرصة متاحة أمام الراغبين بالتسجيل حتى 5/12/2019. وعلى نفس الصعيد، سيتم فتح أبواب التسجيل في مدينة العقبة من خلال المكتب المتواجد في مدينة العقبة/ ملعب العقبة بوابة رقم (2) من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء في الفترة ما بين 30/11 و 5/12. ومن الجدير ذكره، أن أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر يقام بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويحمل اسم شركة واحة أيلة للتطوير الراعي الرسمي للماراثون للمرة السابعة على التوالي، إلى جانب الرعاة الذهبيين لهذا الحدث الرياضي- أمانة عمّان الكبرى وشركة تطوير العقبة وشركة ميناء الحاويات واكوافينا وفندق الموفنبك العقبة وهيئة تنشيط السياحة وشركة العقبة لإدارة المرافق وشركة ارامكس العقبة وشركة هيلز وماكدونالدز بالإضافة لكافة الجهات الإعلامية المختلفة.