“أيلة” والاتحاد الاردني للجولف.. شراكة استراتيجية لإعداد جيل من المحترفين

العقبة – الغد – على مدار السنوات الماضية، أرست شركة واحة أيلة للتطوير، والاتحاد الأردني للجولف برنامجاً متكاملاً للتعاون في سبيل تعزيز ونشر رياضة الجولف على الصعيد الوطني ونقلها من مرحلة “الهواة” إلى الاحتراف العالمي.

وفي سبيل تطوير هذه الرياضة العالمية المرموقة على الصعيد الوطني، يتعاون كلا الجانبين في أنشطة دولية واقليمية ومحلية ريادية، بالاستفادة من بنية تحتية عالمية المستوى طورتها “أيلة” تكفل تنظيم فعاليات كبرى.

وأوجدت “أيلة” الأرضية الصلبة لانطلاقة رياضة الجولف في الأردن، بعدما استكملت منظومة مرافق متكاملة وذات مستوى عالمي رفيع لرياضة الجولف تشمل ملعب الجولف ذو الـ 18 حفرة ومعدل 72 ضربة –من تصميم المصمم العالمي الشهير غريغ نورمان- جرى تشييده في مرافق أيلة.

ويعتبر التعاون بين “أيلة” والاتحاد الأردني للجولف، مثالاً للشراكة بين الاتحادات الرياضية والقطاع الخاص، ويرتكز على أرضية مشتركة تعمل على تطوير رياضة الجولف ومهارات اللاعبين الأردنيين، وفي سبيل هذا الهدف، تعمل “أيلة” على مد جسور التعاون مع الاتحاد الأردني للجولف لتفعيل أنشطة وبرامج بطولات الجولف التي ينظمها ويستقطبها الاتحاد على الصعيدين المحلي والعربي، وتسخّر “أيلة” امكانياتها وملاعبها العالمية لدعم هذه التوجهات.

وتتضافر جهود “أيلة” مع الاتحاد الأردني للجولف في سبيل نشر اللعبة على أوسع نطاق، وتحفيز اللاعبين والمهتمين من مختلف الشرائح فضلاً عن دعم وتشجيع المرأة على ممارسة رياضة الجولف، وصولاً إلى الاحترافية العالمية والمشاركة في البطولات والجولات الكبرى. وأثمر ذلك عن إنجاز برامج خاصة للشباب لبناء فريق شباب وطني للغولف، برعاية من “أيلة” وتجهيزه للمنافسة.

وإيماناً من “أيلة” بأهمية الإعداد والتدريب المستمر للرياضيين، فقد عمدت إلى تطوير نادي الجولف المتخصص بهذه الرياضة، فضلاً عن مجموعة مطاعم مميزة، في الوقت الذي توفير فيه أكاديمية الجولف، مستلزمات التدريب والتعليم لهذه الرياضة مع ملعب ذو 9 حفر مضاء باستخدام الطاقة الشمسية مخصص للتدريب وكادر مؤهل لرعاية المتدربين الهواء والمحترفين على حد سواء وتوفير مستلزمات تدريب وصقل مهارات المحترفات والهواء من الإناث.

ويظهر التعاون جلياً في دعم “أيلة” لأهم نشاطات الاتحاد الأردني للجولف على مدار العام ومن أبرزها بطولة الاردن المفتوحة للجولف والتي تنظم بشكل سنوي وتستضيفها أيلة في وقت تقام فيه البطولة هذا العام خلال شهر أيلول القادم، وتكفل لها تقديم أرقى الخدمات لإنجاح هذه البطولة.

كما وتدعم “أيلة” الجهود العظيمة للاتحاد الأردني للجولف في تسويق رياضة الجولف وثقافتها بشكل مباشر وغير مباشر، سواء عبر المشاركة في هذه الجهود ودعمها، أو عبر تولي مسؤولياتها في تنظيم الفعاليات الكبرى واستضافتها، وهو ما يعتبر منصة للترويج واستقطاب السياح، وتطوير اللعبة لإعداد جيل من المحترفين الأردنيين ومن دول المنطقة للمنافسة العالمية.

وأولت “أيلة” الاستدامة اهتماما في عمليات الصيانة والإدامة لملعب الجولف الذي يحوي مساحات خضراء قدرها 350 ألف متر مربع، ويتم تزويده بالمياه بموجب اتفاقية تعاون مع شركة مياه العقبة لتزويد المياه لأغراض الري لمدة 10 سنوات وبكمية تصل إلى 3 آلاف متر مكعب من المياه المعالجة ميكانيكياً يومياً.

وسجلت “أيلة” شهادة نجاح عالمية المستوى في اعتماد أفضل الممارسات العالمية وجودة الأداء الذي يميز عملها، وهو ما أسفر عن سرعة تسجيل الأردن كمحطة رئيسية ضمن المحطات الرياضية العالمية في مجال الجولف رغم قصر مدة تشغيل ملعب أيلة للجولف.

ونجحت “أيلة” مطلع نيسان/أبريل الماضي مؤخراً في استضافة مميزة لبطولة الأردن المختلطة للجولف، التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم وكانت محط أنظار العالم بعد النجاح المبهر في إنجاح البطولة التي شملت منافساتها 123 لاعباً من الجنسين تنافسوا على كأس البطولة.