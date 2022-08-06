“أيلة” و”الجولف” يواصلان البناء على علاقة طويلة الأمد

أحمد الرواشدة



العقبة – واصلت ” واحة أيلة ” واتحاد الجولف، شراكتهما طويلة الأمد من خلال توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى نشر وتعريف مختلف فئات المجتمع برياضة الجولف وتشجيعهم على ممارستها خاصة الناشئين والسيدات وتطوير لعبة الجولف والمشاركة في بطولات الجولف القارية والعالمية والمحلية.

الاتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير، المهندس سهل دودين، ورئيس اتحاد الجولف الدكتور نضال المجالي، هي لمواصلة البناء على العلاقة التي تربط ” واحة أيلة” واتحاد الجولف ويعود تاريخها إلى العام 2016.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية، بدعم تشكيل منتخبات وطنية من جميع الفئات تنافس على المستوى العربي والقاري خلال السنوات المقبلة، وتحسين البنية التحتية للمنشآت الرياضية الخاصة بالجولف، وتكوين قاعدة مدربين وحكام على المستوى المحلي، إضافة إلى استضافة أهم الأحداث والبطولات الدولية لرياضة الجولف، وتعزيز دوري الناشئين ليصل لمستوى التمثيل الإقليمي كما هو حال بطولة الأردن المفتوحة التي أصبحت مصنفة دوليا.

وأعرب المهندس دودين عن سعادته باستمرار الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين أيلة واتحاد الجولف، اللذين عملا معا على مدار السنوات الماضية للنهوض بمسيرة الجولف الأردنية، وقال: “نواصل اليوم ومن خلال هذه الاتفاقية العمل المشترك مع الاتحاد بهدف نشر وتطوير رياضة الجولف في المجتمع الأردني وتشجيع مختلف فئاته من الجنسين على ممارستها لما تحمله من فوائد جمة حيث تمتاز هذه الرياضة بتنافسيتها العالية وتعتمد على الصدق والأمانة واحترام المنافسين، كما أنها تعلم الصبر وتحدي الذات وضبط الأعصاب، وهي صفات اجتماعية نبيلة نسعى جميعاً لتعليمها وغرسها في نفوسنا ونفوس أبنائنا”.

وأشار المهندس دودين، إلى الخبرات والبنية التحتية الكبيرة التي تملكها “أيلة” في مجال رياضة الجولف والمتمثلة بأكاديمية متخصصة برياضة الجولف والتي تقدم تأهيلا وتعليما متخصصا للأعمار كافة بإشراف مدربين مؤهلين من رابطة لاعبي الجولف المحترفين انتهاء بأول ملعب جولف عشبي بمواصفات عالمية ودعم إدارة الشركة المتواصل للعبة.

من جانبه، أثنى الدكتور المجالي على الجهود التي تبذلها شركة واحة “أيلة” للتطوير في سبيل تعزيز وزيادة انتشار رياضة الجولف محلياً، مبيناً أن ” أيلة” هي الشركة الأولى والوحيدة التي عملت على توفير البنية التحتية العالمية لهذه الرياضة على المستوى المحلي، مؤكدا جهود الاتحاد الأردني للجولف بتعزيز صناعة ونشر رياضة الجولف والتي حققت في السنوات الأخيرة نجاحات وطنية وعربية وعالمية على المستويات كافة سواء في توسعة رقعة وانتشار وعدد اللاعبين أو التمثل العالي المستوى.

موضحاً أن اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان ستعمل على ترسيخ مكانة الأردن كمحطة رئيسية في رياضة الجولف ضمن المحطات الرياضية العالمية، وهو ما يدعم الترويج السياحي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعلى المستوى الوطني، حيث أن نادي “أيلة للجولف” مصمم لتلبية احتياجات لاعبي الجولف المحترفين والهواة على حد سواء والذي يعتبر موطناً لأكاديمية جولف متخصصة، والتي تقدم تعليماً خاصاً وجماعياً لجميع الأعمار ومستويات الخبرة، يتم تقديمها بواسطة مدربين مؤهلين كما ويوفر خيارات عضوية مرنة في نادي “أيلة للجولف” للعملاء من الشركات والأفراد والعائلات والأزواج ونجوم المستقبل إضافة إلى الدعم للاعبين المحترفين.