أيلة وحماية الطبيعة تجددان اتفاقية الشراكة للسنة التاسعة

أحمد الرواشدة- العقبة- أعلنت كل من شركة واحة أيلة للتطوير، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة- مرصد طيور العقبة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للطبيعة، عن تجديد اتفاقية الشراكة بينهما للسنة التاسعة على التوالي، للبناء على الإنجازات المتحققة على مدار السنوات الماضية في التعاون بمجالات حماية الطبيعة وتوفير الاستشارات والخبرات المتخصصة.

ووفقاً لاتفاقية الشراكة، يتعاون الجانبان لاستمرار تنفيذ برنامج مراقبة أنواع الطيور التي تمر في أيلة خلال مواسم الهجرة، والذي نجح على مدار السنوات الثماني الماضية وأسفر عن تسجيل ما يزيد على 100 نوع من الطيور، بعضها كان من الأنواع المهددة على الصعيد المحلي والدولي.

كما هدفت الاتفاقية إلى مواصلة التعاون في برنامج مراقبة الطيور في مسار ريشة أيلة، والذي شكل استثماراً حقيقياً للاستفادة من نتائج تعاون الطرفين في إبراز نشاط سياحي بيئي متخصص بمراقبة الطيور في مشروع أيلة والذي يساهم في زيادة النشاط السياحي البيئي في مدينة العقبة بالتكامل مع مرصد طيور العقبة.

وأكد المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين أهمية التعاون المثمر مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، للبناء على النجاحات المتواصلة على مدار السنوات الماضية التي عززت موقع أيلة كوجهة سياحية بيئية مستدامة وفريدة من نوعها، وتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال رصد الطيور في مسار ريشة أيلة لمراقبة الطيور والذي ضم باكورة لحديقة أيلة النباتية الساعية لإبراز دورنا في حماية الأنواع النباتية الأصيلة في منطقتنا.

وأشار دودين إلى أن أيلة تولي الجوانب البيئية جلّ عنايتها، عبر برامج وممارسات تركز على الحفاظ على البيئة الطبيعية المتنوعة، وهذه الاتفاقية ركن أساسي في هذا الجانب.

وبيّن أن أيلة اليوم تحتفل مع الجمعية في نجاحاتها سوية، إذ غدت أيلة وجهة للسياحة البيئية الطبيعية باعتراف المؤسسات المختصة وضيوفها وقاطنيها.

من جانبه، أكد المدير العام بالوكالة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر، أن التعاون بين الجمعية وأيلة مثال للشراكة الحقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز الدور التكاملي لحماية إرثنا الطبيعي والمحافظة عليه وتنميته كرأس مال طبيعي تعود منافعه على القطاعات المختلفة في وطننا.

وأشار الناصر إلى أن تشارك رؤيتنا وأيلة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة لحماية الموارد الطبيعية، وتسخير إمكاناتنا سوية لهذه الغاية، يجعلنا نقف ثابتين على ما تم إنجازه ومتطلعين لتعاون دائم ومستمر يخدم أهدافنا ورؤيتنا ويعود على العقبة بشكل خاص والأردن بشكل عام بالنفع والتمكين.

وبين أن الملكية لحماية الطبيعة سعيدة بما أضافته من نجاحات جديدة لسجل كبير من الإنجازات في مرصد طيور العقبة من خلال التشاركية مع أيلة في إنشاء مسار ريشة أيلة لمراقبة الطيور، وحديقة أيلة النباتية.

ويُذكر أن مرصد طيور العقبة قد سجل في بيئات أيلة المختلفة ما يفوق 100 نوع من الطيور المختلفة منها ما كان نادر التسجيل في الأردن، مثل الغاق الصغير Pygmy Cormorant، والبشلون المخطط Striated Heron وآكل المحار Oystercatcher، والإوزة الغراء الصغيرة Lesser white fronted Goose حيث تحطّ الطيور المهاجرة في أيلة للاستراحة في بيئاتها خلال مواسم الهجرة لتتمكن من إكمال رحلة هجرتها.

ويؤكد هذا السجل الثري لمرصد طيور العقبة أهمية الموائل التي تتوفر حاليا في أيلة لاستقطاب أنواع مختلفة من الطيور المهاجرة، ما يساهم في مشاركة أيلة لجهود حماية الطيور والتي تلعب دوراً أساسياً في استقرار النظم البيئية في كوكبنا.

ويشير التعاون المستمر مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، ومؤسسات حكومية أخرى من المجتمع المدني إلى الاهتمام الكبير الذي توليه أيلة للجوانب البيئية، وفقاً لرؤيتها المؤسسية التي تتبنى أفضل المعايير والممارسات البيئية التي تعزز نمط السكن والسياحة المستدام، وضمان أفضل الطرق لحماية البيئة باعتبارها حجر الزاوية في الاهتمام بالطيور المهاجرة.