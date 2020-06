أيلولة الدولتين: هل تعيد تحولات القوة في الشرق الأوسط إحياء مبدأ “الأرض مقابل السلام”؟

طارق عثمان؛ مايكل إس. دوران* – (فورين أفيرز) عدد أيار (مايو)/ حزيران (يونيو) 2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

لا شيء يدوم إلى الأبد

طارق عثمان

في مقاله “قصر أحلام الأميركيين” The Dream Palace of the Americans (عدد “فورين أفيرز” لتشرين الثاني (نوفمبر)/ أيلول (ديسمبر) 2019)، استعرض مايكل دوران السبعين عاماً الماضية من الصراع العربي الإسرائيلي، وخلص إلى أن إسرائيل لن “تعيد على طاولة المفاوضات ما أخذته في ساحة المعركة” لأن ديناميات القوة في الشرق الأوسط تفضل إسرائيل على منافسيها. ويقول إن وجهة النظر الواقعية هذه يجب أن توجه سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، والتي يجب أن تنطلق من فرضية أنه لن يكون هناك حل دولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

لكن هذا الاستنتاج يتجاهل حقيقة غير مريحة: أن ديناميات القوة تتغيّر. ولهذا السبب بالضبط أعادت إسرائيل في بعض الأحيان أراضٍ كانت قد استولت عليها في ساحة المعركة. في العام 1979، أعادت شبه جزيرة سيناء إلى مصر بعد عملية مفاوضات طويلة. وفي العام 2000، انسحبت من جنوب لبنان بعد أن حكمت بأن مزايا البقاء لا تستحق التكاليف التي يمكن أن تتسبب لها بها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة. وفي العام 2005، أدت حسابات مماثلة، إلى جانب الضغوط الديموغرافية، إلى انسحاب إسرائيل من غزة.

في القلب من هذه الانسحابات كانت سلسلة من التقييمات التي أجراها قادة إسرائيل، والتي قدّرت أن ثمة تحولات في القوة النسبية لخصومها والتي تتطلب تغييراً في الاستراتيجية. في حرب يوم الغفران في العام 1973، عبرت مصر قناة السويس وانتقلت بسرعة إلى شبه جزيرة سيناء، موضحة أنها تمتلك التقنيات العسكرية الحديثة وأنها قادرة على نشرها بشكل مبتكر في إطار زمني أقصر مما توقعه معظم الخبراء الإسرائيليين. وقد تحدى الهجوم المصري العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي كانت تقوم منذ حرب العام 1967 على الهيمنة العسكرية، وأثبت أن التفوق الإسرائيلي بعيد عن أن يكون مضموناً. ومهد هذا التحول الكبير في المشهد الاستراتيجي للشرق الأوسط الطريق لاتفاقيات كامب ديفيد في العام 1978 واتفاق “الأرض مقابل السلام” بين مصر وإسرائيل، والذي أثبت قدرته على الديمومة لأكثر من 40 عاماً.

اليوم، أصبحت القوة التقنية والعسكرية والاقتصادية لإسرائيل أكبر بكثير من تلك التي لدى خصومها مجتمعين. لكن ما حدث في أواسط السبعينيات يمكن أن يحدث مرة أخرى. فقد بنت إيران وسورية وحزب الله قدرات هجومية خطيرة على الحدود الشمالية لإسرائيل. وتمكنت حماس، التي استفادت من تجربة حزب الله، من تعطيل الحياة في جنوب إسرائيل. ولو أن هذه الجهات الفاعلة عملت على تعزيز تعاونها واستخدام التقنيات التي يمكن الوصول إليها بشكل متزايد، مثل الصواريخ ذات القدرات السيبرانية، فإنها ستتمكن من سد فجوة القوة مع إسرائيل. ولن يهدف مثل هذا التحالف إلى هزيمة إسرائيل، بل سيسعى بدلاً من ذلك إلى زيادة التكلفة التي يمكن أن تتحملها في أي مواجهة مع أعضاء التحالف. وهذه التغييرات يمكن أن تغير حسابات الأمن في إسرائيل.

أنور السادات ومناحيم بيغن يعلنان رؤية “الأرض مقابل السلام” في واشنطن 1978 – (أرشيفية)



حتى لو بدت هذه الإمكانية بعيدة، تظل الحقيقة هي أنه لا ينبغي للمجتمعات الناجحة أن تبني عقائدها الأمنية على قدرتها الدائمة المفترضة على التحكم في الآخرين. وفي إسرائيل، تطلب الأمر جندياً متمرساً صاحب رؤية استراتيجية، إسحق رابين، لكي يرى ذلك. وكانت رؤيته هي أن إسرائيل لا تستطيع -ولا تريد- السيطرة بشكل دائم على عدد كبير من السكان الذين يسعون إلى الاستقلال. وفي الوقت الذي أصبح فيه رئيس وزراء إسرائيل لولاية ثانية، في العام 1992، رأى رابين أن أمن إسرائيل على المدى الطويل يتطلب قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة -وإن كانت دولة لا تشكل أي تهديد لإسرائيل. وقد فهم أن “الأرض مقابل السلام” هي الصيغة الوحيدة القابلة للتطبيق. (هوجم رابين على جبهات عدة بسبب المحادثات التي انبثقت عن هذه الرؤية، ولكن في النهاية، كان إسرائيلي متطرف هو الذي قتل رابين في العام 1995).

يتضمن مقال دوران أيضاً العديد من التشخيصات المغلوطة. على سبيل المثال، قدّم حرب الأيام الستة في العام 1967 على أنها صراع بين الدول العربية المدعومة من الاتحاد السوفياتي وإسرائيل، مع وقوف الولايات المتحدة كمراقب فقط. وفي الواقع، كانت الولايات المتحدة قد قررت قبل ذلك دعم إسرائيل، لا سيما ضد الحركات القومية العربية التي كانت تكتسب قوة في ذلك الوقت، وكانت واشنطن متورطة بشكل وثيق في تحضير إسرائيل وتنفيذها للحرب. كما يخطئ دوران في اتهام الدول العربية بتحريف معنى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242. ودعا القرار إسرائيل إلى الانسحاب “من الأراضي المحتلة” في حرب العام 1967 -باستخدام عبارة يدّعي دوران أنها جُعِلت “غامضة عمداً”. وكتب أن الدول العربية أصرت في وقت لاحق على أن القرار يتطلب من إسرائيل الانسحاب من كل تلك الأراضي، على الرغم من أن الأميركيين تأكدوا من أن لا تظهر كلمة “كل” في ما يسميه دوران “النص الرسمي”. لكن موقف العرب استند إلى النسخة الفرنسية من القرار، والتي تطالب إسرائيل بوضوح بالانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها خلال الحرب. ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن كلتا النسختين تحملان الوزن القانوني نفسه؛ أي أن النص الفرنسي ليس أقل رسمية من النص الإنجليزي.

يشيد دوران بإدارة ترامب على “إظهار سياسات القوة بدلاً من محاولة نقل العالم إلى ما بعدها” و”تحدي أوهام الناس” بشأن الشرق الأوسط. ولكن، إذا كانت أفكار الإدارة حول المنطقة تشبه أفكار دوران، فإنها ستتصرف فقط على أساس مجموعة أخرى من الأوهام.

* *

يجيب دوران:

لقد جادلتُ بأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما هو متصور تقليدياً، غير واقعي، وأن إدارة ترامب كانت حكيمة في تعديل سياسة الولايات المتحدة وفقاً لذلك. ويرد طارق عثمان بالتأكيد أن ذلك ربما يبدو غير غير واقعي اليوم، لكن “ديناميات السلطة تتغير”.

ولكن السؤال ليس ما إذا كانت ديناميات السلطة قد تتغير في المستقبل، وإنما ما إذا كان تغيُّرها مرجّحاً. وهي، في هذه الحالة، ليست كذلك. لكي يصبح حل الدولتين قابلاً للتطبيق، يجب أن تنهار حماس، ويجب على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية صياغة رؤية مشتركة للمستقبل، ثم يجب عليهم السير بخطى ثابتة نحو تسوية مع إسرائيل. وفي الحقيقة، سيكون عدد النجوم التي يجب أن تصطف معاً حتى تصبح هذه الرؤية حقيقة أكبر من أن يمكن حسابه.

ولكن، على مدى ربع قرن، أصر القادة الأميركيون بعناد على التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كما لو أنه ناضج للتسوية. بين العامين 1993 و2017، استثمر ثلاثة رؤساء والعشرات من كبار مساعديهم آلاف الساعات في السعي إلى اتفاق سلام دائم. ولم يتلق أي هدف دبلوماسي آخر مثل هذا المستوى من الاهتمام المستمر والعابر للإدارات. ولا تبرر الثمار الضئيلة لهذا العمل هذا الاستثمار الضخم.

دعماً لاعتقاده بأن حل الدولتين في متناول اليد، يستحضر عثمان ذكرى إسحق رابين. كان رابين رجلاً عسكرياً مخضرماً وقائداً سياسياً، ولم يكن صانع سلام مثاليا متحمسا بسذاجة، ومع ذلك كان ما يزال مستعداً لتقديم تنازلات مؤلمة. ويردد تصوير عثمان لرابين أصداء فكرة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، الذي كان يقول متحسراً في كثير من الأحيان إنه لولا اغتيال رابين، لكان الإسرائيليون والفلسطينيون قد وقعوا اتفاقية سلام.

هذه خرافة عاطفية مغلفة بالسُكّر، والتي تتجاهل الهوة بين مواقف رابين وكلينتون. لم تكن الرؤية التي سعى رابين إلى تحقيقها متوافقة مع المعايير التي قدمتها كلينتون للمفاوضين في العام 2000، والتي اقترحت إقامة دولة فلسطينية في 94 إلى 96 في المائة من الضفة الغربية والسيادة الفلسطينية على غور الأردن والقدس الشرقية. في خطاب ألقاه أمام الكنيست قبل شهر من اغتياله، وصف رابين الكيان الفلسطيني الذي كان يتوقع أن يخرج من اتفاقيات أوسلو. سوف يكون، كما أوضح، “أقل من دولة”. وسوف يقبل بالسيطرة الإسرائيلية على غور الأردن وبقدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية. ومن ناحية أخرى، كانت رؤية رابين أكثر توافقاً مع ما تُسمى صفقة القرن -خطة السلام التي أعلنت عنها إدارة ترامب مؤخراً. ويعكس اقتراح الرئيس دونالد ترامب إجماعاً واسعاً في السياسة الإسرائيلية: فقد أشاد كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومنافسه بيني غانتس بالصفقة.

كما يكرس عثمان الكثير من الجهد لإثبات صحة التفسير العربي للقرار 242، وهو أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها بعد حرب العام 1967. والنقاط التي يطرحها عثمان حول هذا الموضوع أكاديمية تماماً. لم تقبل أي إدارة أميركية على الإطلاق بهذا التفسير للقرار. وقد اعتبر الذين صاغوا القرار من الأميركيين والبريطانيين أن النص باللغة الإنجليزية هو النسخة النهائية، وبذلوا جهداً لضمان أن يدعم النتائج التي يفضلونها -انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض الأراضي المحتلة فقط، وفقط بعد أن يعترف جيران إسرائيل بحدودها الجديدة. ورأى المهندسون الأميركيون “الأرض مقابل السلام” كوسيلة لإجبار أعداء إسرائيل على التنازل. وقام الرئيس ريتشارد نيكسون ومستشاره هنري كيسنجر بتطوير مبدأ “الأرض مقابل السلام” إلى عقيدة متماسكة، لكن الرئيس جيمي كارتر قلبه على رأسه لاحقاً، وصممه ليكون أداة لفرض أن تأتي التنازلات من إسرائيل بدلاً من جيرانها.

استخدمت اتفاقات أوسلو نهج كارتر كقالب. لكن “أوسلو” وُلدت في مرحلة فريدة من نوعها -نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي- عندما بدا أن قوانين سياسة القوة قد عُلِّقت وبد تحقُّق المعجزات ممكناً. ولا أحد يدعي أننا نعيش في مثل هذه اللحظة الآن. ومع ذلك، استمر ما أصبح يُعرف باسم “معايير كلينتون” في دفع السياسة الأميركية حتى قدوم إدارة ترامب.

إن عثمان محق في أن ديناميات السلطة تتغير، لكنها تغيرت في الأعوام الـ25 الأخيرة في الشرق الأوسط إلى الأسوأ في الغالب الأعم. فقد شهدت واشنطن صعود إيران، وتفكك الدول العربية، وظهور الجهادية، وعودة صعود روسيا كمفسد، وتدهور العلاقات الأميركية التركية. وفي مواجهة هذه التطورات المقلقة، أصبحت الولايات المتحدة أكثر تردُّداً باطراد إزاء دورها القيادي في المنطقة.

ولكن لم تكن جميع التغييرات سلبية. فقد برزت إسرائيل كقوة اقتصادية، خاصة في قطاعها للتكنولوجيا الفائقة، وطورت علاقة غير مسبوقة مع دول الخليج. وأكثر من أي وقت مضى، أصبحت مصالح واشنطن تكمُن في بناء قوة إسرائيلية لدعم الهيكل الأمني الإقليمي المتهالك للولايات المتحدة، وليس في تمزيقها في السعي وراء خيال السلام.

في هذا السياق، يقع على عاتق القادة الفلسطينيين، الذين ما تزال سياساتهم مثقلة بالثورة، عبء إثبات أن قوميتهم يمكن أن تعزز السلام والاستقرار الدوليَّين. وتعكس خطة ترامب هذا الواقع الجديد. إنها تعود إلى الفهم الأصلي لمبدأ “الأرض مقابل السلام” وإلى فكرة نيكسون حول كيفية صياغة استراتيجية ناجحة للشرق الأوسط. وإذا كانوا يرغبون في الحصول على شراكة ومساعدة أميركيتين، فإن العبء يقع مرة أخرى على خصوم إسرائيل لإثبات أن تطلعاتهم تخدم مصالح الولايات المتحدة.

*طارق عثمان مؤلف كتاب “الإسلاموية: تاريخ الإسلام السياسي منذ سقوط الدولة العثمانية حتى صعود ‘داعش’”.

*مايكل س. دوران: زميل رفيع في معهد هدسون. ضغل من 2005 إلى 2007، منصب مدير أول لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي، ونائب مساعد وزير الدفاع الأميركي.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Two-State Devolution: Will Power Shifts in the Middle East Revive “Land for Peace”?

