أيلول اوسلو

معاريف

بقلم: آفي يسسخروف

18/9/2020

في 13 أيلول 1993 وقف في ساحة البيت الأبيض الرئيس الأميركي بيل كلينتون، ورئيس م.ت.ف ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل اسحق رابين للتوقيع على “اتفاق المبادئ”. وهو اتفاق اوسلو. 23 سنة ويومان فصلت بين الاحتفال اياه وبين الاحتفال يوم الثلاثاء الماضي. غير أن هذه المرة برز في غيابهم مندوبو الفلسطينيون بصفتهم هذه. ليس لزمن طويل.

بعد بضع دقائق من بدء الاحتفال “اقتحم البث” رجال الجهاد الإسلامي من خلال اطلاق صلية من الصواريخ نحو عسقلان واسدود. وكانت هذه خطوة شبه كلاسيكية من الجهاد الذي قرر، على ما يبدو بالهام من إيران، هدم احتفال السلام واعطاء تذكير أليم للجميع لامرين مركزيين: