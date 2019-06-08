أيمن سماوي: للفنان الأردني نصيب الأسد بمهرجان جرش

معتصم الرقاد

عمان- أكد مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي ان المهرجان في دورته 34 سيكون لكل الوطن وللفنان الأردني “نصيب الأسد” بالمهرجان.

وأشار سماوي خلال اجتماع اللجنة الإعلامية يوم أمس إلى أهمية توفير المهرجان لكل أسباب الراحة للزوّار، مبينا أنه سيشمل لأول مرة فعاليات سينمائية وندوات ثقافية وفنية وعروضا في المحافظات.

وأكد سماوي أن المهرجان حريص على المشاركة الأردنية الفاعلة وتقديم صورة ناصعة للفنان الأردني، لافتا إلى أن مجموع ما دفعته ادارة المهرجان للفنانين الأردنيين والفرق المشاركة بلغ 260 الف دينار، بينما بلغ ما تم دفعه للفنانين العرب 265 الف دينار.

كما بلغ عدد الفرق الشعبية والفنية الاردنية المشاركة 25 فرقة تمثل محافظات المملكة.

ويحمل “جرش 2019 ” شعار “اشتقنالك”، بما يعبر عن دلالات تعيد الألق للمهرجان ليكون واحة ثقافة وفن وابداع وسياحة للعائلات والمواطنين وكل الزائرين.

المهرجان الذي سينطلق يوم 17 الشهر المقبل سوف يقدم بعض فعالياته في المحافظات، وسيكون للاطفال نصيب فيه. وأشار سماوي إلى الفعاليات الجديدة المستحدثة مثل مهرجان الافلام السينمائية سيكون بمشاركة 25 فيلما سينمائيا بوجود لجنة تحكيم وحضور نجوم عرب ونقّاد اردنيين. وستحمل الدورة الجديدة اسم الناقد الراحل حسان ابو غنيمة لما قدمه في حياته من كتابات ومؤلفات سينمائية مهمة.

وقال سماوي ان هناك بطاقات لحضور الفعاليات موحدة بقيمة 100 (مائة دينار) ضمن سياسة المهرجان لتشجيع الحضور بما يليق بالزائرين والفعاليات، مبينا أن جرش هو مهرجان الوطن و”نسعى ليكون صورتنا ويحمل لوننا إلى العالم”.

كما لفت إلى أن الفعاليات الثقافية ستكون بمشاركة 30 شاعرا أردنيا و12 شاعرا عربيا سوف يشاركون، وهناك العديد من النقاد الأردنيين المشاركين، اضافة إلى اقامة ندوة عن الدراما واخرى عن القدس.

ويشارك على خشبة المسرح الجنوبي الفنان محمد منير والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان عمر العبداللات والفنانة مكادي النحاس، وغيرهم.

إلى ذلك، سيتم توزيع النجوم على المسارح المختلفة وليس فقط على المسرح الجنوبي كما كانت العادة في السنوات الماضية.

وسوف تُقام 30 فعالية على “الساحة الرئيسية” يختتمها الموسيقار الدكتور هيثم سكرية.

وذهب سماوي إلى ان المهرجان سوف يقام في الفترة بين (18 – 28) من شهر تموز القادم وسوف يكون للمحافظات نصيب من الفعاليات وكذلك المراكز الثقافية “الملكي” و “الحسين”.

كما تواصل سماوي مع أصحاب الشأن من المبدعين في فلسطين والدول العربية، بما يخدم المهرجان الذي بات من اهم المهرجانات في العالم العربي، وستكون هناك فعاليات لهذا العام في مسارح “موقع المدينة الأثرية” وعددها 7 وهو ما يحدث بعد سنوات من الغياب.

“جرش” ستكون حافلة بالنشاطات سواء على المسرح الجنوبي والشمالي وارتميس والصوت والضوء والساحة الرئيسية، كذلك شارع الاعمدة الذي سيحتفي بالحرف اليدوية والنحّاتين ومُختَلَف الفعاليات والفنون الخاصة بأفراد العائلة وسيكون للاطفال نصيب من هذه الفعاليات.