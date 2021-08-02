أين اختفى أكثر من 340 ألف جندي أفغاني درّبتهم واشنطن؟

تقرير خاص – (أحوال تركية) 30/7/2021

واشنطن – عندما قرر رئيس الولايات المتحدة جو بايدن سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2021، لم يكن مساعدوه المقربون ومستشاروه، شأنهم شأن كثيرين آخرين، يتخيلون أن تتداعى أفغانستان بهذه السرعة. كما أنهم لم يتوقعوا أن تحقق طالبان مكاسب عسكرية كبيرة بهذه السرعة في أنحاء أفغانستان.

وكانت لدى إدارة بايدن أسباب وجيهة لافتراضاتها. رغم كل شيء، ساعدت الولايات المتحدة على تدريب وتجهيز وتمويل أكثر من 340 ألف جندي من قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية، ولم تدخر شيئا لدعم أفغانستان خلال العقدين الماضيين.

ولكن، كما كان متوقعاً، أدى رحيل الجيش الأميركي من أفغانستان إلى خلق حالة من الفراغ الأمني، مثلما حدث في العراق في العام 2011، ما تسبب في تدهور الوضع في البلاد بسرعة مثيرة للقلق.

وذكر محلل الأمن القومي، رافي خطاب، في تقرير نشرته مجلة “ذا ناشونال إنترست” الأميركية، أن الانسحاب العسكري الأميركي شجّع حركة طالبان على الاستيلاء على أكثر من 120 مقاطعة من أصل 387 مقاطعة في أفغانستان. كما استولت طالبان على المعابر الحدودية الرئيسية في أفغانستان، ونقاط العبور مع طاجيكستان وتركمنستان في الشمال، وإيران في الغرب، وباكستان في الجنوب، ما أدى إلى فرض حصار اقتصادي حول البلاد.

وقال خطاب إن خسارة مثل هذه الكم الهائل من الأراضي لصالح طالبان في غضون 60 يوما فقط من القتال، ترسل موجات صادمة في أنحاء العالم، وتذكرنا بالفوضى المروعة التي شهدها العراق في العام 2011 على أيدي عناصر تنظيم “داعش” بعد أن سحب الرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما، قوات بلاده من هناك.

ويقول خطاب، الذي عمل سابقاً لدى الحكومة الأميركية في أفغانستان لأعوام عدة، أن كابول تواجه اليوم، مع المنطقة، “أزمة إنسانية”. ومن الناحية التحليلية، هناك أربعة عوامل تكتيكية وعملياتية واستراتيجية وسياسية تفسّر الخسارة الهائلة للأراضي لصالح طالبان، وهي كالآتي:

أولا، تركيز القوة بصورة غير متوازنة: كان المعقل التقليدي لطالبان دائما بداية من العام 1994، هو الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية لأفغانستان على الحدود المضطربة مع باكستان. وبالتالي، تم نشر قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية بكثافة في هذا الجزء من البلاد، ما ترك الأجزاء الشمالية والوسطى والغربية من أفغانستان مكشوفة أمام الخطر.

وفي الوقت نفسه، كشف خروج الجيش الأميركي من البلاد نقاط ضعف كبيرة في الأجنحة الشمالية لقوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية، وأفسح المجال أمام طالبان لاستغلالها. ونتيجة لذلك، شهد شمال أفغانستان أول موجة من خسارة المناطق لصالح طالبان.

ثانيا، عدم وجود قيادة وسيطرة بصورة مستقرة: كان وزير الدفاع الأفغاني قد غاب عن مسرح الحرب في البلاد خلال الأشهر العشرة الماضية. وقد أبقى الرئيس الأفغاني أشرف غني، منصب وزير الدفاع شاغرا، عن عمد بينما كانت الحرب تحصد أرواح عشرات الأفراد من قوات الجيش والمدنيين كل يوم.

وعلى هذه الخلفية، قام الرئيس بنفسه بتولي مسؤولية الحرب بصورة أساسية. وقام بإدارة الجيش مع عدد قليل من المساعدين المدنيين من داخل القصر الرئاسي، حيث كان المساعدون السياسيون المبتدئون، وليس الاستراتيجيون العسكريون من ذوي الخبرة، هم الذين يقومون بإملاء التكتيكات والعمليات واللوجستيات والانتشار والاستراتيجية، بحسب خطاب.

وكان مما فاقم من الأمور قيام الرئيس أثناء هذه الفترة الحرجة بإقالة وزير الداخلية الأفغاني، ما أدى إلى ترك وزارة الأمن الثانية في البلاد، والمسؤولة عن قوات الشرطة الوطنية الأفغانية شبه العسكرية، من دون قيادة. وبالتالي، غابت القيادة والسيطرة على المستوى الاستراتيجي.

ثالثا، الاقتتال السياسي وضعف القيادة: أسهم الانقسام العميق داخل القيادة السياسية الأفغانية في تدهور الوضع بصورة كبيرة، وهي نقطة أكدها الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا في خطابه حول بانسحاب قوات بلاده من أفغانستان، الذي ألقاه في الثامن من تموز (يوليو) 2021.

وقد استمر الاقتتال السياسي الحاد بعد إجراء انتخابات رئاسية مزورة أخرى، تضمنت تزويراً كبيراً لأصوات الناخبين في العام 2019، وبعدها أعلن كل من المتنافسَين الرئيسيين، أشرف غاني وعبدالله عبد الله، نفسه رئيسا للبلاد، وأقام كل منهما مراسم متزامنة لأداء اليمين الدستورية في كابول.

وفي أعقاب الأحداث الدرامية التي رافقت وأعقبت تزوير الانتخابات في أفغانستان في العام 2014، وهددت بانهيار نظام البلاد، تدخلت الولايات المتحدة لإنقاذ الموقف. وتوسط وزير الخارجية الأميركية آنذاك، جون كيري، لتشكيل حكومة وحدة وطنية بموجب اتفاق بين معسكري غاني وعبد الله. إلا أن غاني قام على الفور بانتهاك شروط الاتفاق، واستغل كل فرصة لتقويض عبد الله ومنصبه وهزيمتهما.

وتسبب الاقتتال السياسي الداخلي الناتج عن ذلك في حدوث فوضى عارمة في البلاد. وعندما كرر السياسيون الأفغان أحداث التزوير نفسها في الانتخابات الرئاسية للعام 2019، فقدت الولايات المتحدة صبرها وبدأت في التفكير في الانسحاب من البلاد تماما، بحسب خطاب.

رابعا، عدم كفاية الدعم الجوي واللوجستي: تشكل المناطق الريفية ذات الإمدادات المحدودة هدفاً أسهل لاستيلاء طالبان عليها، كما تعد حمايتها أكثر صعوبة بالنسبة لقوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية، بسبب بُعدها، واللوجستيات غير الموثوق بها، ووعورة التضاريس، حيث يحتاج كل ذلك إلى ما هو أكبر من قدرات قوات الدفاع الوطني الأفغانية.