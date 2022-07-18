أين اليسار؟

إسرائيل هيوم

نوحاما دويك

ينتخب حزب العمل اليوم من سيقف على رأسه في الانتخابات المقبلة، وهذه فرصة للبحث في مسألة “الفيل الذي في الغرفة” -النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، الذي دحر في صالح “كله إلا بيبي”.

مثل العلكة التي فقدت طعمها، هكذا أيضا هذا الشعار تآكل بوتيرة سريعة. وبالذات الشعار الذي وحد مصوتي الوسط-اليسار وأجزاء من اليمين المعتدل في الانتخابات السابقة، يفقد من قوته. ليس لأنهم لا يؤمنون بأنه يجب أن تمنع عن نتنياهو ولاية أخرى بل لأن التركيز على ذلك سطح الخطاب؛ دحر مواضيع مهمة عن جدول الأعمال السياسي؛ جعل كومة الأحزاب التي على يسار الليكود جملة أحزاب كلها تصرخ “لا، لا”. أي منها لا يتحدث عن مواقف، قيم، آراء، برنامج سياسي. تنشد بجوقة واحدة. وكما هو معروف، فإن أحدا لا يحب الرافض المطلق.

لقد سقط الموضوع الفلسطيني ضحية لنزعة مناهضة بيبي. من وضع كان فيه زعماء الوسط-اليسار يقلبون كل حجر في محاولة لإيجاد حلل للقنبلة الموقوتة التي تتكتك شرقنا يتحدثون الآن عن إدارة النزاع. وزير الدفاع بيني غانتس التقى مع رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله لا كي يحاول فحص إمكانية إنهاء النزاع بل لصيانة النزاع، في أنه أتاح تصاريح عمل. كما أن رئيس الوزراء يئير لبيد لا يطرح الموضوع الفلسطيني بالضبط على رأس فرحته. نعم في أثناء لقائه مع الرئيس بايدن ذكر أنه يؤمن بحل الدولتين، لكن حتى هذه اللحظة لم يعرض حزبه خطة عمل في الموضوع.

عند حزب “يوجد مستقبل” الذي يتنافس رئيسه على رئاسة الوزراء، يتحدثون عن السكن، غلاء المعيشة، الثقافة، التعليم. في كل هذه المواضيع هم متقنون وخبراء. أما في الموضوع الفلسطيني فيستمر التلعثم.

ينبغي الاعتراف بأنه لا يوجد ما نتوقعه منهم. غانتس ولبيد يحاولان الغمز للمصوتين، من اليمين ومن اليسار، على ألا يغضبانهم في موضوع موضع خلاف.

خيبة الأمل الكبرى هي من العمل ومن ميرتس. حقوق الإنسان والمواطن والكفاح لإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل كانت ريح الإسناد التي حفزت ميرتس لتقفز من فوق نسبة الحسم. في الحكومة المنصرفة خزنوا على إنهاء النزاع، وناخبو الحزب خائبو الأمل ينتظرون اللحظة التي يعود فيها ميرتس لأن يرفع أعلامه الأولى.

يختلف وضع حزب العمل الذي يرى نفسه حزبا حاكما أقام وقاد الدولة ويريد أن يعود الى هناك. الانتخابات التمهيدية اليوم هي بين ميراف ميخائيلي وعيران حرموني الذي يعد بجلب شخصيات تكون في الصدارة وتعيد الحزب الى عدد من منزلتين. ولا كلمة عن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. ميخائيلي تجري اللقاءات الصحفية وتحصي إنجازاتها في حكومة بينيت-لبيد، وهي أيضا لا تقدم خطة مرتبة للخروج من الوضع وتقول فقط إنه لا مفر من إيجاد حل للنزاع. لا مفر؟ اختيار مشوق للكلمات.

الآن بالذات على العمل أن يتقدم بمواقف واضحة. في الحكومة المنصرفة كانوا مطالبين بتنازلات وتلقوا دعما من الناخبين الذين طالبوهم حتى بأن يسمحوا للسفينة بمواصلة الإبحار. أما الآن فانتخابات، ويوجد مكان لتأكيد المواقف وتكييفها مع مواقف مقترعيهم وإلا فإن النزف الشديد لن يتوقف. الوحشية من جانب أزرق أبيض- أمل جديد ومن جانب يوجد مستقبل ستصبح صيدا مضرجا بالدماء. والتميز عنهم فقط في الموضوع السياسي كفيل بأن يكون الفعل المؤثر الذي يبقي الحزب في الملعب ولا ينازع الحياة في الشبكة.