أين هو الفرق؟

مكرم أحمد الطراونة

السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن عند الإقدام على تنظيم الفوضى والعشوائية هو: “من أين أبدأ؟”، وهو السؤال الذي لم تكلف الحكومة نفسها بطرحه حتى هذه اللحظة، لكي تبدأ في مسار إنهاء العبث الحاصل، والتخلص من حالة الركود نحو العمل بفاعلية، رغم أن جلالة الملك أجاب فعلا عن هذا السؤال، ووضع أمام الحكومة ثلاثة مشاريع إصلاح متقدمة.

نقترب من مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي برعاية ملكية (6/6/ 2022)، ونحو تسعة أشهر على كشف خطة تحديث القطاع العام، والتي شهدت لاحقا تعديلات جراء ضعف الرؤى وسوء التخطيط، فيما نحمد الله على أن الإصلاح السياسي لم يولد من رحم الحكومة، كما أنه لم ينمُ في كنفها!

كمواطن؛ لا أعرف صراحة من المسؤول عن هذه الفوضى؛ رئيس الحكومة بصفته الوظيفية لا الشخصية، أم فريقه الوزاري، أم مؤسسات الدولة المختلفة، أم الأمر يتعلق بمنظومة العمل كاملة؟ كمواطن أفهم توجيهات الملك جيدا، وأرى أنها ملاذ للأردن، لكنني لا أدرك الأسباب التي تجعل المسؤول غير قادر على تنفيذها؛ هل هي توجيهات غير واقعية وأكبر من حجم الأردن؟ حتما الإجابة لا.

سيخرج مسؤول ويقول: أنتم تبثون طاقة سلبية في نفوس الأردنيين، فالمنجز الذي تحقق عظيم في ظل التحديات التي تمر بها المملكة؛ سياسية، داخلية وخارجية، أو اقتصادية. ويضيف أن الأردن رغم كل ذلك ما يزال مستقرا آمنا. أقول له إنني أتفق معه كليا، فلا يجوز أن نحمل هذه الدولة أكبر مما تستطيع، أو أن نقلل من حجم تجاوزها لأكبر الأزمات. لكن ماذا عن المستقبل؟ هل من مسؤول يمكنه أن يضمنه في ضوء هذا النمط من الإدارة التي تنهج سياسة تسيير الأعمال، أم أن قمة الأهداف تكمن في الصمود فقط أمام العاصفة التي تضربنا، في محاولة للخروج بأقل الخسائر مع تسليمنا لهذه الخسائر. سيخرج أحدهم ليقول أيضا، إن معالجة المستقبل تتم من خلال مشاريع الإصلاح الثلاثة. سيتفق الأردنيون مع هذا القول، لكنهم لن يؤمنوا به حتى يروه متحولا إلى فعل. هل تدرك الحكومة ذلك؟

نلوم الناس لأن الإحباط والسلبية والتذمر يملأ قلوبهم، ولا ننظر إلى من يسببون لهم ذلك، كما لا نرى حجم الإحباط الذي يتربع أيضا في قلب المسؤول، ممن يدافع عن فشله في أنه يواجه تحديات مالية ولوجستية كبيرة في إدارة الملفات الموكلة إليه. لقد استسهلوا التباكي على الحال ونسوا أن المطلوب منهم مواجهة التحديات والتغلب عليها.

معالجة الفوضى الحاصلة، وكسر الهدوء والجمود الذي تنتهجه الحكومة الحالية بات يحتاج إلى معجزة. فهل ستتحقق؟ نرجو من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وطاقمه الوزاري الخروج من بوتقة الاستسلام للواقع والانخراط بشكل أكبر في منظومة عمل تنتهج فاعلية حقيقية تكون قادرة على منح نتائج أكثر فائدة على الأردن والأردنيين.

أعترف بأنه ما من أحد سيكون قادرا على تقييم أداء الحكومة بشكل علمي، لأن أيا منا لا يدرك حجم التحديات، ومع ذلك فإن من حقنا أن نسأل عن الجمود في ملفات مهمة كالبطالة والفقر، والتعليم، والتشغيل، وغيرها من القضايا التي تعتبر مؤشرا واقعيا على أداء أي حكومة. لم نلحظ ما يلفت انتباهنا لنقول لها أبدعتِ، شكرا!

في كل مرة يجتمع فيها الملك مع الحكومة، يشدد على ضرورة أن يلمس المواطن الفرق في عمل الحكومة. كمواطنين، نقول بكل صراحة وبصوت عال: نحن لا نلمس أي فرق، بل ونرى أن الأمور تزداد سوءا، كما لو أن المسؤول يسير بلا خطة واضحة!