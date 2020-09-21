أيها الأشكناز كونوا فخورين

هآرتس

بقلم: عودة بشارات 21/9/2020

كيف يدور الدولاب؟ في حرب يأجوج ومأجوج الدائرة بين ما يسمى اسرائيل الاولى واسرائيل الثانية، رفع ابناء طائفة الاشكناز الأيدي كدليل على الاستسلام. ومن المدهش أنهم سووا الصفوف مع التيار الذي يسحقهم ويسحق ثقافتهم. الهزيمة هي هزيمة قاسية جدا الى درجة أنهم توقفوا عن محاربة شيطنتهم. وقد تم وصفهم بالمدللين واللصوص والمتعالين على أبناء الشرقيين. اذا شاركوا في مظاهرة فإن هذه المظاهرة تتم مهاجمتها وكأن الامر يتعلق بكائنات من الفضاء لا صلة لها بهذا المكان أو بواقعه.

لأسفي الشديد ولخيبة أملي، رغم رغبتي الشديدة لم أستطع أن أكره الاشكناز. واذا اردت الحديث بشكل صريح وصادق فيمكنني القول بشكل عام بأنه يمكنني ادارة حوار مع الاشكناز وأن اطرح عليهم موقفي بشكل منفتح دون الخوف من ردهم. في المقابل، أنا حذر من الانفتاح تجاه الشرقيين والعرب لأنهم يستقبلون الانتقاد بمشاعر مبالغ فيها وكأن الامر يتعلق بالمس الشخصي.

اذا فحصنا جيدا فسنكتشف أن هدف نظرية “الاسرائيليتين” هو حرب لا هوادة فيها ضد القيم العالمية للانسانية، والقيم التي ولدت وطبقت بالاساس في الغرب، وأن الاشكناز، بالاساس من اليسار، متماهين معها. كل ذلك تحت غطاء الرد المضاد على ما فعله النظام الحاكم بالشرقيين (لنترك العرب للحظة) في بداية قيام الدولة. بالتأكيد هناك جانب مظلم في التاريخ وفي الثقافة الغربية التي طورت ايضا نظريات العنصرية والقومية المتطرفة وأنتجت الامبريالية والكولونيالية. ولكن في المقابل، الغرب جلب للعالم اضافة الى الثورة الصناعية التي حولت حياتنا الى اكثر راحة، قيم التي بدونها من الصعب تصور سلوكنا الآن: نظرية حقوق الانسان، التي تعتبر جميع البشر متساوين في الحقوق بدون تمييز في الدين والعرق والجنس أو الاصل.

ثقافة الغرب جلبت للعالم معظم النظريات الثورية في مجال العلوم الانسانية والمجتمع. كيف يمكن للانسانية مواصلة السير الى الامام دون القاعدة التي وضعها الغرب؟.

إن طموحات من قاموا بهندسة نظرية “الاسرائيليتان” هي القفز الى الوراء، الى عهد ما قبل الحداثة. انور السادات اعتاد على أن يمجد “المعايير الجيدة للقرية”. فقد أراد أن يمنح حقوق اكثر لـ”كبير العائلة” الذي باسم الشرف من المحظور احراجه. هذه النظرية التي جلبها الصحفي افيشاي بن حاييم: “اجزاء من النخبة نجحوا في تعذيب روحه (مناحيم بيغن) وتحطيمها وكسر قلبه”. استنتاج بن حاييم هو أنه يجب علينا اعطاء دعم اخلاقي لبنيامين نتنياهو ازاء “محاولة النخبة لكسره”. هكذا فان نظرية الاسرائيليتان لم تستهدف الدفاع عن الشرقيين، بل عن الفساد الحكومي واظهار الحوار العام فيها، حتى لو كان فيه نواة للحقيقة بالنسبة لقمع أبناء الطوائف الشرقية فانها “كلمة حق يراد بها باطل”، مثلما قال الخليفة علي بن أبي طالب.

بشكل عام، اذا كان هذا ما يحدد الاخلاق الشرقية – التي تقول بعدم ملاحقة نتنياهو؟ لا! هذه اخلاق الديكتاتورات، يتحدثون عن الخليفة عمر بن الخطاب (الذي اشتهر كمنارة للعدل) بأنه قال: “من رآى منكم اعوجاج فليصلحه” ونهض شخص وقال له: “نحن نقسم بأننا لو شاهدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا”. فأجابه الخليفة عمر: “الحمد لله أنه يوجد في هذه الأمة من يقوم بسيفه سلوك عمر”. أجل، فقط بواسطة من يثورون على الحكام الفاسدين والمتهمين بالفساد، يمكن تنظيف الاسطبلات. هذا ما يحدث الآن في بلفور. الاشخاص العاديون – اشكناز وشرقيون وعرب – ثاروا من اجل تقويم الاعوج.

في نهاية المطاف، أنا أتساءل لماذا أدخل رأسي في نزاعات اسرائيل الاولى واسرائيل الثانية، في الوقت الذي أنا عالق فيه في مكان ما في اسرائيل العاشرة؟ وبهذا فان جوابي لنفسي هو “اذا كانوا يقومون بمصادرة اراضينا ويميزون ضدنا، فعلى الاقل لا يفرضوا علينا معايير العالم الثالث”.