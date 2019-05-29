أيها اليمين العزيز.. أنقذنا

هآرتس

تسفي برئيل 29/5/2019

يا أيها اليمين العزيز، أنقذ دولة إسرائيل، هكذا يتوسل الوسط – يسار. عين علينا رئيس حكومة يمكننا التفاخر به؛ ارفع عنا قبح قانون الحصانة، أعد لنا الديمقراطية الرائعة التي عرفناها؛ ارحم محكمتنا العليا. أيها اليمين المتنور، تذكر زئيف جابوتنسكي ومناحيم بيغن، طهر صفوفنا من ميكي زوهر وميري ريغف وابعد عنا ياريف لفين وجلعاد اردان. تخلص من الشراكة المقرفة مع بتسلئيل سموتريتش والحاخام مغور وبالاساس، ابعد عنك بنيامين نتنياهو.

نحن على استعداد للذهاب معك الى أي مكان تذهب اليه. سنتمسك حتى بأيديولوجيتك، ألم تر ذلك، تقريبا وافقنا على عدم دعوة العرب إلى القاء خطاب في مظاهرة الاحتجاج. لن نتخاصم معك على قانون القومية. سنفحص معك بتعاطف التعليم المنفصل في الجامعات وفي المدارس الثانوية. لن ننسحب من المناطق. سنواصل الحصار على غزة، وربما سنذهب معا لاحتلال القطاع. نحن الوسط – يسار، نؤدي التحية لك فقط اذا وقفت قوي حتى نهاية اليوم ولم تتراجع.

حتى الآن لم يكن بالامكان التعامل بجدية مع هذه الدعوات، لأنه في اسرائيل لا يوجد مخلوق اسمه يمين متنور ونقي وليبرالي. في اليمين الاسرائيلي لا يمكن الفصل بين الليكود واسرائيل بيتنا، وبين ريغف وجدعون ساعر، وبين الدفاع عن المحكمة العليا وبين لفين، بين نتنياهو وبين قانون الحصانة وفقرة الاستقواء. اليمين في إسرائيل هو رزمة تشمل كل شيء. ولكن إذا تم حل الكنيست وذهبت الدولة الى انتخابات فليس فقط الوسط – يسار سيحصل على فرصة اخرى نادرة، ربما لمرة واحدة، من اجل اصلاح الاخطاء القاسية التي ارتكبها عندما أراد أن يجلس تحت ظل ايديولوجيا اليمين.

ايضا جيوب العقلانية في اليمين، التي تعتبر نتنياهو مجرم، حتى لو لم تتم ادانته بعد بقرار حكم قاطع، والتي تحترم المحكمة العليا والديمقراطية، يمكنها أن تحظى بالعفو. هذه الجيوب التي تم تلطيخ اسمها من قبل زعيمها والتي اضطرت الى الوقوف تحت سقف واحد مع زعران ومحتالين، تستحق تقرير مصير جديد بحيث يسمح لها بأن تسير برأس مرفوع والتفاخر بأيديولوجيتها، وليس تجنيدها للسيد من اجل انقاذه من السجن.

حزب يثق بنفسه وبدعم الجمهور لمواقفه السياسية والاجتماعية والاقتصادية يجب عليه تبني الانتخابات كمسار للهرب من تشخيصه كحركة خارجة على القانون.

صحيح أن نتنياهو لا يمكن اخراجه من الليكود، لكن يمكن فصل اجزاء سليمة في الليكود عن نتنياهو. هذه العملية قام بها في السابق هذا الحزب عندما استقال اريئيل شارون منه وشكل كديما. وهذا ليس المثال الوحيد على انقسام حزب بعد أن جف الصمغ الذي حافظ على وحدته. مؤيدو الليكود الذين سيقررون الانفصال لا يجب عليهم الخوف من انتصار اليسار. غير القائم لا يمكن أن ينتصر. في الخارج ينتظرهم حزب يمين سوي باسم ازرق ابيض. معا يمكنهم اقامة كتلة كبيرة وموحدة من اليمين العقلاني وغير المسيحاني بحيث تسمح لنتنياهو بتكريس كل وقته لادارة محاكمته.

في الحقيقة، هل لم يبق في الليكود اعضاء عقلانيين وليبراليين ويؤيدون الديمقراطية؟ هل المنارة الوحيدة لليمين هي جدعون ساعر الذي بشجاعة فوق بشرية انتقد نشاطات الجيش الإسرائيلي في غزة وايضا هاجم قانون الحصانة وقال إن الأمر يتعلق بـ “اكبر قدر من الضرر وأقل قدر من الفائدة”. ساعر وحده لا يمسك بيديه العلاج السري للشرخ العميق في المجتمع الإسرائيلي. على الارجح هو يمكنه أن يكون بديل لنتنياهو. وهذا ليس كثير في هذا الموسم. هو ليس عصا قطنية جميلة يمكن حولها الصاق حكومة وحدة يندمج فيها الأزرق مع أزرق ابيض، من اجل استئصال لابسي القمصان البنية والمعاطف السوداء الطويلة، واستئصال مصدر العفن في مقر رئيس الحكومة في شارع بلفور.

هناك طريقتان: اقامة حزب وسط – يسار صلب. أو اقامة حزب يمين – وسط عقلاني. وعندما يكون الوسط نفسه يمين. إذاً يبقى لنا فقط خيار واحد.