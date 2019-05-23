برلين- مع حلول فصل الصيف تكثر حفلات الشواء. ويقع الكثيرون في حيرة من أمرهم ويتساءلون: أيهما أفضل للشواء الفحم أم الغاز؟

وقال الخبير الألماني رودلف ييجر، الذي ألّف العديد من الكتب حول الشواء، إن القرار في نوعية الشواية يرتبط بعدة عوامل مثل المكان: فعند الرغبة في الشواء في شرفة صغيرة، يجب مراعاة عدم مضايقة الجيران بدخان شواية الفحم، الأمر الذي يجعل الكثيرين يميلون إلى شواية الغاز، في حين أن شواية الفحم لا تظهر معها أية مشاكل في الأماكن المفتوحة والواسعة كالحديقة على سبيل المثال.

ومن جانبه قال خبير الطهي الألماني أوليفر كفاس إنه على الرغم من اختلاف أسعار الشوايات، إلا أنها لا تؤثر كثيرا فيما يخص جودة الشواء؛ حيث إن ارتفاع سعر الشواية يعتمد على الوظائف الإضافية والملحقات.

حرص وانتباه

وأضاف كفاس أن شوايات الفحم تتطلب المزيد من الحرص والانتباه؛ حيث ينبغي عدم شواء اللحم على النار مباشرة، وتعد 200 درجة مناسبة لشواء اللحم. وتتميز شواية الغاز بأنها أكثر دقة وسهولة من حيث التحكم في درجة الحرارة.

ومن الأمور، التي تتفوق فيها شواية الغاز أيضا، عامل الوقت؛ فبينما تستغرق شواية الفحم من 30 إلى 45 دقيقة للوصول إلى حرارة التشغيل، تحتاج شواية الغاز إلى ربع ساعة فقط لتصل إلى درجة حرارة التشغيل.

وأشار ييجر إلى أن شوايات الغاز أصبحت بمثابة مطابخ خارجية كاملة؛ لذا فهي تعد الخيار الأنسب لمن يرغب في إقامة حفل شواء للأسرة بأكملها مع اختصار الوقت.