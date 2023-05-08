أيوب: الأردن دولة رائدة في الشرق الأوسط بالتنمية المستدامة

مندوبةً عن وزير التربية والتعليم/ رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عزمي محافظة، رعت أمين سر اللجنة ابتسام أيوب حفل إطلاق يوم حكايات الإسكوا في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي، ومديرة مكتب اليونسكو – عمّان مين جونج كيم، ومندوب أمين عمان الكبرى المهندس بسام العبدلات.

ويأتي يوم حكايات الإسكوا الذي نظمته اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم اليوم الاثنين في قاعة مركز الحسين الثقافي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبشراكة ومساهمة فاعلة من أمانة عمان الكبرى ومجموعة العمل الثقافي لمنظمة المدن العربية، بهدف تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول العام 2030 في الأوساط التعليمية والمجتمعية كافة كخطوةٍ أولى لنشرها في كافة الأقطار العربية.

ونقلت أيوب في كلمة ألقتها في الحفل تحيات وزير التربية والتعليم متمنياً التوفيق للجميع ونجاح حدث هذا اليوم.

وبينت أن أهمية التعاون المشترك في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتمثل بتعزيز الشراكات الفاعلة بين كافة الأطراف، لتحسين جودة التعليم وتعزيز قدرة أجيال اليوم والغد على مواجهة تحديات المستقبل.

وأوضحت أن اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم من الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في الأردن (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة)، والعمل على تحقيق هذا الهدف بجميع غاياته بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة بقطاع التعليم، مشيرة إلى أن هذا التعاون المشترك أحد أهم الأمثلة الجيدة على تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة (تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة).

وأضافت أن الأردن من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم اعتماد خطة العمل الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في الأردن منذ عام 2016، وقد اعتمدت هذه الخطة على النموذج الإنمائي المستدام والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يتصدر الأردن دول المنطقة في عدد من المؤشرات بحسب التقرير الصادر عن القمة العالمية للحكومات المنعقدة في عام 2022 في دبي، ومع ذلك فإنه لابد من تكثيف الجهود والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات السبع المقبلة ومنها الهدف المتعلق بالتعليم، على الرغم من الآثار المترتبة على ظهور جائحة كورونا قبل عامين على النظام التعليمي في الأردن وكافة أقطار العالم.

وأعربت أيوب عن شكرها للمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية بجميع كوادرها ومعلمي ومعلمات المدارس وطلبتها على الجهود التي بذلت خلال الإعداد والتنفيذ لهذه المبادرة الهامة وخروجها بهذا المستوى المتميز، واهتمام الجميع بالنهوض بالمجتمعات من خلال التعليم في العالم العربي، مؤكدة استمرار التعاون معاً من أجل تحقيق هذه الغاية.

من جانبها، بينت دشتي أن هذه المبادرة تهدف إلى توعية الطلبة بأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إيماناً من الإسكوا بالدور الأساسي الذي يؤدّيه الأطفال والشباب في تشكيل مستقبل أفضل لعالم الغد.

وأوضحت أن الإسكوا أطلقت “حكايات الإسكوا” في اليوم الدولي للشباب لعام 2021، وهي كتاب مصوّر وسلسلة فيديوهات تروي حكايات حول مجموعة من الشابّات والشباب يعملون بشغف في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي بدأت الأمم المتحدة بتنفيذها منذ العام 2016.

وأضافت أن كتاب حكايات الإسكوا يهدف بنسختيه الأولى والثانية إلى نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتحقيقها بحلول العام 2030، ويحاكي الفئة العمرية من الطلبة بين الثامنة والرابعة عشر، كما تنفذ الإسكوا مبادرتها في ثلاث دول عربية (لبنان، الكويت والأردن)، مبينة عزم الإسكوا التوسع مستقبلاً بمبادرتها في المنطقة العربية.

وأعربت عن شكرها للجنة الوطنية الأردنية ووزارة التربية والتعليم وأمانة عمّان الكبرى ومجموعة العمل الثقافي لمنظمة المدن العربية ممثلة بالقائمين عليها على جهودهم العظيمة في إنجاح مبادرة حكايات الإسكوا في الأردن.

كما أعربت عن شكرها لمديري ومديرات المدارس المشاركة ومنسقات المبادرة لمجهوداتهن في مدارسهن، وغرسهن في نفوس الطلبة القيم المثلى والسلوكيات الإيجابية وواجباتهم تجاه الإنسان والكوكب الذي نعيش عليه.

وثمنت جهود منسق المبادرة في الأردن سلطان الخليف ومتابعته الحثيثة للمبادرة وتعاونه المستمر مع فريق الإسكوا طوال فترة تنفيذ المبادرة، معربة عن شكرها للقائمين على تدريب الطلبة في مجالي المسرح والموسيقى.

بدوره، بين منسق مبادرة حكايات الإسكوا في الأردن سلطان الخليف أن المبادرة تستخدم أسلوب القصة القصيرة لنشر الوعي حول أهداف التنمية المستدامة، وتُنفذ في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال ثلاث مدارس منتسبة لشبكتي اليونسكو والألكسو، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتحفيز الطلبة على المشاركة في أنشطة تساهم في تحقيقها.

وأضاف أن المبادرة تتميز باستخدامها قصصاً مشوقة لجذب انتباه الطلبة وتحفيزهم على التفكير في مضامين أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، وتتضمن هذه القصص عناصرَ مستوحاةٍ من قضايا تتعلق بالبيئة والصحة والتعليم والمساواة وغيرها من الأهداف الهامة.

وأشار إلى المبادرة ساهمت في تعزيز قدرات الطلبة على الإدراك البيئي وتعلم المسؤولية الاجتماعية والتعاون والتفكير الناقد، وهي مهاراتٌ ضروريةٌ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكّن الطلبة من خلالها من الانخراط في العمل الجماعي لتحقيق هذه الأهداف والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم.

واشتمل الحفل على فيلم حول حكايات الإسكوا وعروض مسرحية وثقافية وفنية من وحي أهداف التنمية المستدامة قدمها الطلبة من المدارس المشاركة في مبادرة حكايات الإسكوا، إضافة إلى معرض أعمال الطلبة.