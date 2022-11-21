أي منتخب يشجع محمد صلاح في مونديال قطر 2022؟

قال الكرواتي ديان لوفرين، أن زميله في فريق ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح، سيدعم المنتخب الكرواتي من أجله في مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي انطلق في قطر.

المنتخب السعودي يخسر أمام كرواتيا في ختام استعداداته للمونديال

سيغيب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن نهائي كأس العالم 2022 بعد فشل فريق “الفراعنة” في التأهل للمباراة الكبيرة في كرة القدم العالمية بعد هزيمتهم أمام السنغال بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة مباريات الذهاب والإياب (1-1)

وقال لوفرين في مؤتمر صحفي: “نعم، صلاح سيتواجد في الدوحة”، مضيفا: “لقد قال لي إنه سيشجعني في البطولة، سيأتي إلى قطر بعلم كرواتيا”.

وعندما تم سؤاله هل يشعر النجم المصري بالغيرة منه رد: “نعم بنسبة 100%، وأنا أيضا كنت سأشعر بالغيرة إذا شارك صلاح في كأس العالم وأنا لا”.

وتابع: “لكن بصراحة أنا حزين من أجل صلاح، لقد كان قريبا من التأهل لكأس العالم، ولكن للأسف، ماني كان أفضل”.

كان صلاح على علاقة صداقة قوية مع لوفرين، منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017 قبل أن يغادر المدافع الكرواتي الأنفيلد في صيف العام الماضي لينضم إلى زينيت بطرسبرغ الروسي.