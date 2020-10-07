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أ.د. ساري حمدان يشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية

منذ ساعة واحدة

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شارك الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية / رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية الذي عقد مساء يوم الثلاثاء الموافق 6/10/2020 (عن بعد) وترأسه الدكتور سعيد حمد الحسني / رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبون للدورة الخامسة 2020/2024. حيث تم استعراض تجارب عدة دول بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للعودة الآمنة للنشاط الرياضي، وتم الاتفاق على اعتماد إطار عام للإجراءات التي سيطبقها الاتحاد العربي للرياضة الجامعية على ضوء تلك التجارب، فيما سيتم تعميم بروتوكول رسمي على كافة الاتحادات العربية للرياضة الجامعية للاسترشاد به. وكذلك تم اعتماد تشكيل لجان الاتحاد حيث تم اعتماد عضوية مرشحي الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية: السيد ناصر الخوالدة لعضوية اللجنة الفنية، السيدة منال بنات لعضوية لجنة رياضة المرأة، وتم مناقشة أجندة البطولات والدورات لعام 2021 بعد زوال جائحة كورونا، وقد تقدم الاتحاد الأردني بطلب استضافة بطولة كرة السلة 3*3 وبطولة التايكواندو، وتم الاتفاق على اجتماع المكتب التنفيذي كل شهرين لمتابعة التوصيات والقرارات.

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