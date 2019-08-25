“إبتكارثون” يطلق نسخته الرابعة بمشاركة 100 شاب وشابة

عمان – الغد – انطلقت في معهد الملكة زين الشرف التنموي بعمان يوم السبت، فعاليات منتدى سباق الريادة والابتكار “ابتكارثون” في نسخته الرابعة الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).

ويشارك في المنتدى الذي، ينظم تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال و يعتبر جزءا من جائزة الأميرة بسمة للعمل التنموي وخدمة المجتمع، 100 شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة.

ويهدف المنتدى إلى إضافة بعدا اجتماعيا لدى أصحاب الشركات الريادية الناشئة، وتحفيز الشباب الموهوبين والمبدعين ورفدهم بالمهارات الشخصية لتطوير أعمالهم، فيما يعد فرصة لجميع الشباب الرياديين مع للالتقاء بالمستثمرين والمختصين بالعمل التنموي وتبادل الخبرات والأفكار معهم.

كما يسعى المنتدى، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى إثراء معرفة وخبرات الشباب المشاركين من الرياديين في الريادة المجتمعية و تعظيم الفائدة العائدة من مشاريعهم الريادية على فئات وشرائح المجتمع المختلفة.

ويسعى المنتدى إلى مساعدة الرياديين في الترويج لمشاريعهم الريادية، وتمكينهم من التشبيك مع المؤسسات والجهات الداعمة للريادة وأساليب التسويق، بالاضافة الى رفدهم بمهارت تقديم المشاريع بأسلوب سرد قصصي.

ويقام المنتدى بدعم من اورانج الأردن، ومنظمة أوكسفام، والشركة النموذجية للتمويل الأصغر،وغرفة تجارة عمان، ومنظمة شمس فيما تسهم بعض الشراكات الأخرى مع المنتدى في إثراءالمحتوى.

واستقبل المنتدى 198 طلبا للمشاركة في فعالياته هذا العام، تأهل 25 مشروعا منها تنوعت ما بين بيئية، و صحية، وتعليمية، وتكنلوجية.

وسيتم خلال المنتدى اختيار 10 مشاريع متأهلة من قبل لجان تحكيم مختصة، للتنافس على الفوز بجائزة الأميرة بسمة للعمل التنموي وخدمة المجتمع.

وخلال جلسة في افتتاح المنتدى حول “ريادة الابداع في الاردن” ، عرض كل من العين هيفاء النجار، و المدير العام لصندوق الاردن للريادة ليث القاسم، و الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف غدير الخفش، و الرئيس التنفيذي لشركة انتاج نضال البيطار، لواقع ريادة الأعمال في الاردن وقدرة البيئة الاردنية على تطوير هذا القطاع.

وأكد المتحدثون في الجلسة، أهمية قطاع ريادة الأعمال ودوره في تعزيز القطاع الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة انتشار البطالة، فيما دعوا لضرورة دعم هذا القطاع و ايجاد التشريعات القانونية اللازمة لتمكينه من النمو والانتشار، ودعم الشركات الناشئة في السوق المحلي الاردني.

كما اكدوا اهمية تحفيز قطاع ريادة الأعمال قي جميع محافظات المملكة، وبخاصة محافظات الاطراف التي لا يتواجد فيها القطاع الخاص بشكل كبير وتعاني من محدودية الوظائف التي يوفرها القطاع العام، مثلما شددوا ايضا على اهمية التنوع في ريادة الأعمال، وبما يخدم العملية التنموية في المجتمع.

وبينوا ان حجم عمالة الإناث في الشركات الناشئة في الاردن تبلغ 30 بالمئة، مقابل 70 بالمئة للذكور، حيث يزيد عدد العاملين في هذا القطاع عن 3500 عامل وعاملة ما يؤكد أهميته في المجتمع الأردني.

ودعا المتحدثون ايضا إلى تطوير المناهج الدراسية في الاردن وبما يعزز الاتجاهات الإيجابية نحو ريادة الأعمال، والتركيز كذلك على ايجاد مناهج دراسية تحفز على الابداع والتفكير الناقد والتحليل .

وكان نائب المديرة التنفيذية الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، محمد العموش، اكد أن منتدى ابتكارثون يشكل فرصة للشباب الريادي في كل محافظات المملكة للانطلاق نحو عالم الريادة والإبداع، معتبرا أن المنتدى يشكل منصة للأفكار الإبداعيةوالخلاقة التي تهدف إلى خدمة المجتمع.

وقال ان المنتدى في نسخته الرابعة، شهد تطورا في مجال المحتوى المقدم وبخاصة الريادة المجتمعية، فيما يتيح للمشاركين الفرصة للتشبيك مع المؤسسات العاملة في مجال الريادة والاستفادة من خبرات المتحدثين والمشاركين.

من جانبها، اكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي في Orange الأردن المهندسة رنا دبابنة، اعتزاز الشركة بدعم المنتدى في إطار الشراكة الهامة مع جهد، وفي إطار ايمان الشركة بأهمية تمكين الشباب ومساعدتهم في تحقيق أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشاريعَ تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية.

وقالت إن المنتدى يأتي ايضا في إطار الشراكة المتميزة مع ” جهد ” في تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات ذات العلاقة بفئة الشباب، مشيرة لمشاركة خمس سيدات فُزن ببرنامج مركز المرأة الرقمي، الذي اطلقته اورانج الاردن بالشراكة مع الصندوق الأردني للتنمية البشرية.