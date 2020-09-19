إبداع” تنطلق لدعم الريادة في قطاع الصناعات الإبداعية

عمّان–الغد- انطلقت مؤخرا وبشكل رسمي مسرعة الأعمال المتخصصة في دعم الشباب والرياديين في القطاع الثقافي والإبداعي ” إبداع” التي تشرف عليها وتديرها الشركة المتكاملة لتنمية المشاريع الريادية ” فينتشر إكس”، وذلك إيمانا منها بأهمية الصناعات الإبداعية والثقافية وإمكانياتها الكبيرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي إطار هذه الإنطلاقة الرسمية ، فتحت مسرعة ” إبداع” ، الباب للتسجيل في برامجها لتسريع الأعمال أمام اصحاب المواهب والأفكار والمشاريع في مجالات صناعة الأفلام ، الإنتاج ، الرقص، الموسيقى، المسرح ، التمثيل، الإخراج ، الإعلام و المحتوى، و الفنون الجميلة وغيرها من الصناعات الإبداعية، للإستفادة من مزايا برامجها لتسريع الاعمال والتي ستقدمها المسرعة للافكار والمشاريع التي سيجري تأهيلها لخوض غمار هذه البرامج.

وتستهدف مسرّعة الأعمال “إبداع” الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الثقافية والإبداعية، ويكمن هدفها في تحويل الأفكار الإبداعية إلى نماذج قابلة للتطوير والإستدامة.

وياتي إطلاق مسرعة ” ابداع” في اطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة المتكاملة لتنمية المشاريع الريادية ” فينتشر اكس” مع وزارة الثقافة قبل ستة شهور لإطلاق مُسرّعة أعمال ثقافية في المملكة، حيث عملت ” فينتشر اكس” خلال الشهور الماضية على توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من الشركاء الذين سيسهمون كل في مجاله في تطوير وإكمال دائرة أعمال المسرعة ومنها: الهيئة الملكية الاردنية للأفلام، معهد الإعلام الاردني، المركز الوطني للثقافة والفنون، المعهد الوطني للموسيقى، المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة.

وقال الشريك الإداري في الشركة المتكاملة لتنمية المشاريع الريادية ” فينتشر اكس” يوسف حميد الدين إن إنطلاقة مسرعة اعمال ” إبداع” يشكّل فرصة ذهبية لكل العاملين والشباب وأصحاب الأفكار في الصناعات الإبداعية ( ذكورا واناثا ) حتى يتابعوا ويطوروا أفكارهم وشغفهم في هذه الصناعات التي يمكن ان تسهم بقوة في الإقتصاد الوطني.

وأكّد حميد الدين بان تأسيس المسرعة يأتي من باب تغيير وجهة النظر العامة من قبل المبدعين الشباب أنفسهم ونظرة المجتمع والتي تنطوي على قناعة بان هناك صعوبة في تحويل الافكار والمشاريع الابداعية في الثقافة والفنون الى مشاريع انتاجية مربحة، رغم النجاحات العالمية والعربية وحتى المحلية وان كانت قليلة والتي تدلل على امكانية تحويل الإفكار الابداعية الى قصص نجاح ومشاريع إقتصادية منتجة.

وقال حميدالدين بأن لدى شبابنا الاردني والعربي وفي تراثنا الكثير من الامكانيات والافكار التي يمكن تحويلها الى مشاريع ريادية مربحة ومجدية اقتصادية ونقلها للمستوى العربي والعالمي ، مستفيدين من تقبل المجتمعات حول العالم للتراث والمواهب الابداعية للمجتمعات الاخرى، وخصوصا في مجالات اصبحت تشكل لغات عالمية عابرة للحدود مثل الموسيقى والمسرح والرقص وغيرها، مع طفرة تقنية جعلت من العالم قرية صغيرة يسهل تسويق الصناعات الابداعية فيها.

واكد امكانية نجاح شبابنا في هذه الصناعات وإمكانية نجاح ” ابداع” في تحريك المياه الراكدة في هذا القطاع ، والذي يمكن ان ينتج الكثير من المشاريع في الصناعات الابداعية وجعلها جذابة للاستثمار ومؤثرة في الاقتصاد.

من جانبها قالت مديرة وحدة تسريع الاعمال في ” فينتشر اكس” ديانا ابو عبيد بان باب التسجيل في مسرعة ” ابداع” فتح فعليا منذ اكثر من اسبوع وعبر القنوات التالية : الموقع الإلكتروني الرسمي لمسرعة اعمال ” ابداع” ibda3.com، والصفحات الرسمية لركة ” فينتشر اكس ” ومسرعة ” ابداع” على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للشباب من الفئة العمرية 18 سنة فما فوق ، وفي كافة مجالات الصناعات الابداعية التقدم للاستفادة من مزايا برامج المسرعة لتسريع الاعمال.

واوضحت ابو عبيد بان المسرعة تعمل على تطوير برنامج لتسريع الاعمال للشركات الناشئة والافكار في الصناعات الابداعية وتاهيلها لمرحلة تكون قابلة للاستثمار والنمو.

واكدت ان هذا البرنامج سيشتمل على محاور تتعلق بتاسيس الشركات، واخراج نماذج عمل اقتصادية لها، التسويق، زيادة المبيعات، وغيرها من المحاور المتعلقة ببناء فرق العمل والادارة فضلا عن فتح الابواب للتشبيك مع خبراء وجهات تمكن الريادي في مجال الصناعة الابداعية من تطوير عمله.

وقالت باننا سنعمل جاهدين خلال الفترة المقبلة لاستقبال الافكار والمشاريع المرشحة للدخول في برامجنا ومن ثم بدء العمل معها ضمن مراحل لاحقة في هذه البرامج لحين وصولها الى مرحلة تكون فيها قادرة على العمل والتوسع وجذب الاستثمار.

وفي هذا الاطار نظّم فريق الشركة المتكاملة لتنمية المشاريع الريادية ” فينتشر اكس” مؤخرا جلسة تعريفية عامة ضمن عدة جلسات سيتم تنظيمها بمسرعة الاعمال الثقافية والابداعية ” ابداع” في المركز الوطني للثقافة والفنون، حضرها عدد من المواهب والمبدعين في مجالات المسرح ، الكتابة، الإخراج، والفنون الأدائية والرقص.

وإستعرض فريق ” فينتشر إكس” أهداف مسرعة ” إبداع” التي تفتح الباب امام الشباب والمجتمع للمساهمة في بناء نماذج اقتصادية ناجحة في مشاريع تعنى بالثقافة والفنون لتعزيز مفهوم الريادة فيها.

وأبدى الحضور خلال الجلسة حماسهم لفكرة المسرعة ورغبتهم في البدء بتطبيق افكارهم وتحويلها إلى نماذج عمل اقتصادية مستدامة.