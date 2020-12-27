إبراهيموفيتش: أنا أناني

أبو ظبي- كعادته، اختار المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الخروج بتصريح مثير بشأن الاحتفالات التي ترافق موسم عيد الميلاد.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن إبراهيموفيتش قوله: “هدايا عيد الميلاد؟ بالنسبة لي لا أطلب أي شيء أبدا”.

وتابع: “أنا سانتا كلوز -بابا نويل-، أنا من أقدم الهدايا لجميع أطفالي البالغ عددهم 27: اثنان في السويد والـ25 الآخرون في ميلانو”.

وأضاف: “هذا العام تلقينا الكثير من الثناء والإشادة على ما قمنا به وما نقوم به، فقد تعرضنا للهزيمة مرات قليلة جدا”.

وأبرز: “لا أعرف ما إذا كان ذلك بفضلي، لكنني فعلت شيئا بهذا الخصوص.. حين جئت إلى إيطاليا كان ميلان يحتل المركز 12، الآن نتصدر الدوري الإيطالي”.

كما تحدث زلاتان عن شخصيته قائلا:”نعم أنا أناني.. أحب أن أضع نفسي دائما في المقدمة.. لذلك أنا هنا.. هناك إبرا واحد فقط في العالم. هو أنا!”

“لكن الآن ، في حياتي، خارج الملعب ، يأتي أولادي أولا ، ماكسيميليان وفنسنت هما الأولان بالطبع ، ورصيدي المصرفي، هذه ليست مزحة!”.

ويعرف إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عاما، بخرجاته الطريفة والمثيرة للجدل، سواء داخل أو خارج الملاعب. – سكاي نيوز