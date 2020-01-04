روما – احتفى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الجمعة بعودته إلى نادي ميلان الإيطالي، واصفا انضمامه مرة أخرى للفريق بـ “آخر شحنة أدرينالين لتقديم أقصى ما لديه” في الملاعب.

وقال إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عاما لدى تقديمه لاعبا جديدا في ميلان بعقد مدته 6 اشهر: “بعد آخر مباراة لي في لوس آنجليس تلقيت مكالمة من باولو مالديني رئيس ميلان، تلقيت وأنا في الـ38 من عمري عروضا أكثر مما تلقيتها وانا في عمر الـ20، كنت أبحث عن آخر شحنة أدرينالين لتقديم اقصى ما لدي”.

وأشار إبراهيموفيتش القادم من لوس آنجليس جالاكسي الأميركي أن الاتصالات مع ميلان تكثفت بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق على يد أتالانتا بخماسية نظيفة في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي قبل عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث أوضح “إبرا” أنه تلقى مكالمة من مالديني وزفونيمير بوبان المدير الرياضي لميلان.

وأشار إبراهيموفيتش إلى أن القرار “لم يكن صعبا” لينضم إلى ميلان خلال الأشهر الستة المقبلة بعد ثمانية أعوام من رحيله عن النادي الذي ساعده في التتويج بالدوري لآخر مرة موسم 2010/2011.

وقال إبراهيموفيتش: “لم أكن ارغب في الرحيل عن ميلان ولكنه كان قرار الإدارة، المهم هو انني هنا الآن وأتمنى تحسن الأوضاع قدر المستطاع”، في إشارة لاحتلال الفريق المركز الـ11 في الكالتشو.

وسيرتدي إبراهيموفيتش في ميلان القميص رقم 21 وهو الرقم الذي اختاره نجله من بين الارقام المتاحة، كما أكد اللاعب السويدي انه “مستعد” للعب فورا، وقال: “أنا مستعد وافتقد اللعب”.

وأبدى إبراهيموفيتش حماسه بعودته للكالتشو وتطلع لمواجهة نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء اعتبر انه سيكون “محفزا”.

وعن هدفه مع ميلان، قال إبراهيموفيتش: “علينا أن نعمل كثيرا وبقوة ونؤمن بما نفعله حتى نقدم أقصى ما لدينا في الملعب، أتوقع الكثير دوما من زملائي”.

وحول إمكانية استمراره مع “الروسونيري” بعد انتهاء عقده، قال إبراهيموفتش إن الأمر يعتمد على النتائج التي يحققها، لافتا: “لم افقد شغفي قط. سنرى ماذا سيحدث في هذه الاشهر الستة وإذا حققت شيئا فسأستمر مع الفريق. (إفي)