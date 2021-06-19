إبراهيموفيتش يخضع لجراحة ناجحة ويأمل بالتعافي سريعا

ميلانو – خضع مهاجم نادي ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لعملية جراحية ناجحة لإصابة في ركبته أجبرته على الغياب عن نهائيات كأس أووربا المقامة حالياً، بحسب ما أعلن النادي اللومباردي الجمعة.

وأفاد ثاني الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم في بيان “خضع إبراهيموفيتش لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليسرى في روما”، مضيفاً “كانت العملية ناجحة”.

وتابع “زلاتان بصحة جيدة وسيبدأ فوراً عملية تعافيه”.

وتعرض “إبرا” البالغ 39 عاماً للاصابة في مباراة الفوز على يوفنتوس 3-صفر في الـ “سيري أ” في 9 أيار/مايو الماضي (المرحلة 35).

وسيستمر غياب المهاجم السويدي عن الملاعب لفترة شهرين إضافيين، بحسب تقارير إيطالية، في حين من المتوقع أن يعود إلى المستطيل الأخضر في الوقت المناسب قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي في 21 آب/أغسطس المقبل.

وكان إبراهيموفيتش العائد إلى صفوف منتخب بلاده إثر أهدافه الحاسمة بقميص ناديه ميلان بعد غياب دام قرابة خمسة أعوام، يمني النفس بالمشاركة في كأس أوروبا، إلاّ أن الإصابة أجبرته على الغياب عن السويد متصدرة مجموعتها الخامسة برصيد أربع نقاط حيث عززت من حظوظها في التأهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

وكان المنتخب السويدي استهل مبارياته في النهائيات بتعادل سلبي امام اسبانيا، قبل الفوز على سلوفاكيا 1-صفر الجمعة، على أن يختتم مشاركته في دور المجموعات أمام بولندا الأربعاء المقبل. (أ ف ب)