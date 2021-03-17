إبراهيموفيتش يريد إنهاء أسبوع حافل بإقصاء مانشستر يونايتد

باريس – بعد استدعائه مجدداً إلى صفوف منتخب السويد إثر غياب 5 سنوات أول من أمس، يريد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الاستمرار في الاحتفالات من خلال مساعدة ميلان الايطالي على تخطي فريقه السابق مانشستر يونايتد الانجليزي، عندما يستقبله على ملعب سان سيرو في إياب ثمن النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس.

وكان ميلان أدرك التعادل 1-1 في الرمق الأخير ذهابا ليعزز من حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي.

وغاب زلاتان عن مباراة الذهاب لأنه كان يتعافى من إصابة عضلية، لكنه شارك في تدريبات فريقه خلال الاسبوع الحالي وسيكون جاهزا لمواجهة مانشستر يونايتد الذي أحرز في صفوف لقب هذه المسابقة العام 2017 ضد أياكس امستردام، علما بأنه غاب عن تلك المباراة بداعي الإصابة.

ويتألق ابراهيموفيتش في صفوف ميلان هذا الموسم، وقد سجل 14 هدفا في 14 مباراة في الدوري المحلي، ساهمت بتصدر فريقه الترتيب في القسم الأول من الموسم.

بيد انه يتعين على ميلان الحد من نتائجه السيئة على ملعبه في الآونة الأخيرة حيث فشل في الفوز في آخر أربع مباريات في سان سيرو، آخرها سقوطه أمام نابولي 0-1 الأسبوع الماضي كما سبق هذه السلسلة تعادلان مع النجم الأحمر الصربي وأودينيزي وخسارة فادحة امام جاره اللدود انتر ميلان 0-3.

وتراجع ميلان بفارق 9 نقاط عن جاره انتر المتصدر الذي اقترب من احراز لقبه الأول في الدوري منذ العام 2010.

وعموما، خسر ميلان 5 مباريات من أصل 13 منذ مطلع العام 2021 في مختلف المسابقات، وحتى العودة للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل للمرة الأولى منذ العام 2014 باتت مهددة، لان نابولي الخامس وروما السادس يبتعدان عنه بفارق 6 نقاط فقط قبل نهاية الدوري بتسع مراحل.

في المقابل، دخل مانشستر يونايتد اسبوعا مصيريا لأنه بالإضافة إلى مواجهة ميلان، يتعين عليه اللعب ضد ليستر سيتي ثالث الدوري المحلي خارج ملعبه في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الانجليزي وكلا المسابقتين تمثل الأمل الوحيد للشياطين الحمر في إحراز لقب ما هذا الموسم، إذا ما سلمنا جدلا بأن مانشستر سيتي مرشح فوق العادة لحسم الدوري المحلي في صالحه نظرا للفارق الكبير عن جاره.

وكشف النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي بأنه يتوقع عودة خمسة لاعبين مصابين إلى تشكيلة الفريق لمواجهة ميلان، أبرزهم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.

وغاب بوغبا عن مباريات فريقه العشر الاخيرة بعد اصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد ايفرتون في السادس من شباط (فبراير).

وبالإضافة إلى بوغبا، ينتظر سولسكاير عودة المهاجمين الفرنسي أنتوني مارسيال والأوروغوياني إدينسون كافاني بالاضافة إلى لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك.

وقال سولسكاير “آمل في الحصول على خدمات 4 او 5 لاعبين للمباراة ضد ميلان على الأرجح ادينسون وانتوني وربما فان دي بيك”.

وأضاف “قد يكون بول ضمن عداد التشكيلة المسافرة كما أن (الاسباني) دافيد دي خيا (حارس المرمى) تنتهي فترة حجره” بعد ان سافر إلى اسبانيا اثر وضع زوجته مولودة هي الأولى لهما.

ويبدو الفريقان الانجليزيان الآخران في المسابقة توتنهام وأرسنال في مأمن من المفاجآت، بعد أن تقدم الأول على ملعبه ضد دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين، في حين عاد الثاني من فوز عريض 3-1 على أولمبياكوس اليوناني في اثينا.

وقد يلجأ مدربا الفريقين البرتغالي جوزيه مورينيو والاسباني ميكل ارتيتا إلى إراحة بعض لاعبي الصف الأول، بعد ان ضمنا بنسبة كبيرة بلوغ ربع النهائي.

والأمر ينطبق على أياكس أمستردام الهولندي الذي حقق فوزا مستحقا على يونغ بويز السويسري بثلاثية نظيفة على ملعب “يوهان كرويف”، وعلى فياريال الاسباني الذي عاد بالفوز على دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين.

يذكر ان فياريال يشرف على تدريبه أوناي إيمري الاختصاصي في هذه المسابقة، بعد أن قاد فريقه السابق اشبيلية إلى التتويج بها ثلاث مرات تواليا من 2014 إلى 2016. -(أ ف ب)