إبراهيموفيتش يزيح الستار عن تمثاله في مدينة “مالمو”

كوبنهاجن – أزاح مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الثلاثاء الستار عن تمثاله الذي نصبه له الاتحاد المحلي للعبة في بلاده في مسقط رأسه بمدينة مالمو تكريما له على مسيرته.

ويبلغ طول التمثال المصنوع من البرونز ثلاثة أمتار ويزن نحو 500 كج ويظهر فيه اللاعب رافعا ذراعيه في واحدة من احتفالاته الشهيرة بالتسجيل، ووضع التمثال بين ملعبي كرة القدم في مدينة مالمو.

وكتبت على القاعدة الألقاب التي حققها إبرا (38 عاما) خلال مسيرته الطويلة التي مر فيها على أندية مثل أياكس وإنتر ويوفنتوس وميلان وبرشلونة.

وقال اللاعب ذو الأصول البوسنية الكرواتية: “هذا رمز لكل من يشعر أنه ليس مرحبا به، لكل من لا يجد لنفسه مكانا أو يشعر أنه ليس كآلاخرين، إن كنت قد استطعت، فأي شخص في متناوله هذا، لست مميزا عن أحد، رغم أنني الأفضل فيما أفعله”.

واعتبر إبراهيموفيتش أن هذا يعد يوما عظيما بالنسبة له وأنه بعد عقدين من اللعب كمحترف يشعر أن حقبته أوشكت على الانتهاء بوضع هذا التمثال، مؤكدا أنه سيواصل اللعب طالما يسمح جسمه بذلك.

وكان الاتحاد السويدي لكرة القدم قد كشف في حفل عام 2016 أنه سيكرم إبراهيموفيتش بتمثال، لكونه أكبر هدافيه تاريخيا. (إفي)