إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان في انتظار الكشف الطبي

روما – عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان إلى مدينة “ميلانو” قادما من السويد وسيخضع للفحص الطبي في الأيام القادمة لتقييم مدى شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها في 25 أيار (مايو) الماضي.

ووصل إبراهيموفيتش (38 عاما) صباح الأربعاء إلى المدينة الايطالية قادما من ستوكهولم مرتديا نظارة سوداء وكمامة، حسبما أظهرت صور متداولة على الانترنت، بعدما قضى آخر 10 أيام في بلده.

وأثار المهاجم السويدي القلق في الميلان في 25 أيار (مايو) الماضي حين اضطر لترك التدريب في مركز ميلانو الرياضي بسبب إصابة في النعلية بالقدم اليمنى.

35 Pernyataan Unik Zlatan Ibrahimovic yang Juga Bentuk Rasa Percaya Diri https://t.co/tHNZadwcTM — Bola (@Bolanet) June 4, 2020

وأعلن ناديه آنذاك أن “إبرا” سيخضع لفحوصات جديدة بعد 10 أيام من الفحوصات الأولى التي أجراها في 26 أيار (مايو) الماضي، وبالتالي يتوقع أن يتم الكشف الطبي عليه الخميس أو الجمعة.

وسجل إبرا، لاعب أياكس ويوفنتوس وإنتر وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ولوس آنجليس جالاكسي السابق أربعة أهداف في 10 مباريات مع الميلاد الذي عاد إليه في كانون ثاني (يناير) مرة أخرى بعد مرحة أولى بين 2010 و2012.

وسيعود ميلان للمنافسة في الدوري الايطالي في 22 حزيران (يونيو) ضد ليتشي، بحسب الجدول الزمني المعلن رسميابعد نحو ثلاثة أشهر من التوقف جراء فيروس كورونا. (إفي)