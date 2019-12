إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لانتشاله من أزمته

روما – يعود المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان، الذي ارتدى قميصه قبل 7 أعوام، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد للموسم المقبل، وفقا لما أعلنه “الروسونيري” عبر موقعه الإلكتروني.

وقال إبراهيموفيتش: “أعود إلى النادي الذي أكن له قدرا كبيرا من الاحترام ومدينة أهيم بها. سأبذل قصارى جهدي برفقة زملائي لتغيير الأمور هذا الموسم ونركز على أهدافنا”، في أول تصريحات يدلي بها عقب عودته لفريق الشمال الإيطالي والتي أوردها الموقع الرسمي للميلان.

