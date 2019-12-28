إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان لانتشاله من أزمته

روما – يعود المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان، الذي ارتدى قميصه قبل 7 أعوام، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد للموسم المقبل، وفقا لما أعلنه “الروسونيري” عبر موقعه الإلكتروني.

وقال إبراهيموفيتش: “أعود إلى النادي الذي أكن له قدرا كبيرا من الاحترام ومدينة أهيم بها. سأبذل قصارى جهدي برفقة زملائي لتغيير الأمور هذا الموسم ونركز على أهدافنا”، في أول تصريحات يدلي بها عقب عودته لفريق الشمال الإيطالي والتي أوردها الموقع الرسمي للميلان.

وكان (إبرا) قد استبق الإعلان عن توقيعه لصالح الفريق اللومباردي، الذي ارتدى قميصه في الفترة بين عامي 2010 و2012، بصورة رفعها على حسابه عبر شبكة (إنستغرام) الاجتماعية حيث يظهر فيها بعينين حمراوين تقليدا للشيطان، في إشارة ترمز للنادي الإيطالي العريق.

ويأمل إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عاما، والذي لا يلعب في أي فريق بعد انتهاء عقده مع لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، في أن يساهم في انتشال الميلان من أزمته الحادة التي يعاني منها منذ أعوام وتدهور الحال به لدرجة أنه يحتل المركز الـ11 من الدوري الإيطالي حاليا.

يذكر أن المهاجم الدولي السويدي السابق ارتدى قمصان كبرى الفرق الأوروبية مثل أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنترميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، إضافة إلى لوس أنجليس غالاكسي الأميركي، وسجل 473 هدفا على مدار 788 مباراة خاضها خلال مسيرته. (إفي)