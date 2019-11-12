إبراهيموفيتش يفوز بجائزة أفضل مهاجم في السويد للمرة الـ14

وكالات – أحرز فيكتور ليندلوف 25 عاما مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب سويدي.

واختارت هيئة التحكيم الخاصة بالجائزة ليندلوف ليتوج بالكرة الذهبية السويدية ووصفته بأنه “جزء محوري في الدفاع القوي للمنتخب السويدي ولاعب منتظم في التشكيلة الأساسية لناد عالمي”.

وأصبح ليندلوف ثاني لاعب منذ 1946 يفوز بهذه الجائزة لعامين متتاليين حيث كان الوحيد الذي حقق هذا هو زلاتان إبراهيموفيتش الذي أحرز الجائزة 11 مرة سابقة منها عشر مرات متتالية.

وتسلم ليندلوف الجائزة في وقت متأخر مساء الإثنين في قبرص حيث يجري المنتخب السويدي استعداداته للمباراة الصعبة والحاسمة مع نظيره الروماني يوم الجمعة المقبل في المجموعة السادسة بتصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) .

كما وقع الاختيار على ليندلوف ليكون أفضل مدافع سويدي هذا العام فيما اختير إبراهيموفيتش نجم فريق لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي كأفضل مهاجم هذا العام وذلك للمرة الرابعة عشرة في سباق الجوائز السويدية.

وأشارت الهيئة المشرفة على الجائزة إلى أن إبراهيموفيتش ما زال قادرا على تسجيل الأهداف الرائعة ويجب أن يظل “كأحد أفضل المهاجمين في العالم” .

وخلال حفل تسليم الجوائز الذي أقيم في ستوكهولم فازت كارولين سيجر 34/ عاما/ لاعبة فريق روزينجارد السويدي لكرة القدم بجائزة الكرة الماسية التي تمنح لأفضل لاعبة سويدية.

وتألقت سيجر في قيادتها للفريق وكذلك لمنتخب بلادها سواء خلال مشاركتها في المباريات أو على مقاعد البدلاء حسبما أكدت هيئة التحكيم المشرفة على الجائزة.

وكانت سيجر فازت بأول كرة ماسية في مسيرتها الرياضية عام 2009 .

ولعبت سيجر دوراً بارزاً في فوز المنتخب السويدي بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للسيدات والتي استضافتها فرنسا منتصف العام الحالي.

كما اختيرت سيجر كأفضل لاعبة خط وسط سويدية هذا العام وذلك للمرة السابعة في مسيرتها الكروية.