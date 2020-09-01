إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان حتى نهاية موسم 2020-2021

ميلانو – أعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم الاثنين عن تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش حتى نهاية موسم 2020-2021.

وجاء في بيان للنادي “اي سي ميلان سعيد بالإعلان ان زلاتان ابراهيموفيتش جدد عقده مع النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2021”.

وانضم ابراهيموفيتش (38 عاما) الى ميلان في كانون الثاني/يناير الفائت من لوس انجلس غالاكسي الاميركي بعقد لستة اشهر مع خيار التمديد لسنة اضافية.

ومنذ عودته الثانية الى ملعب سان سيرو بعد فترة اولى بين 2010 و2012، سجل 11 هدفا في 20 مباراة في جميع المسابقات منها 10 اهداف خلال 18 مباراة في الدوري المحلي، وساهم في قيادة الفريق الى المركز السادس المؤهل الى الدور التمهيدي للدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

وتابع بيان النادي اللومباردي “اليوم (الاثنين) انضم زلاتان ابراهيموفيتش الى زملائه والمدرب ستيفانو بيولي في +ميلانيلو سبورت سنتر+ حيث شارك في الحصة التدريبية الاولى للموسم”.

وأفادت تقارير صحافية محلية ان ميلان توصل الى اتفاق مع لاعبه يتقاضى بموجبه راتب قدره سبعة ملايين يورو للعام الاضافي.

وسبق أن ألمح زلاتان الى انه سيبقى مع ناديه عندما نشر الجمعة صورة عبر حسابه على انستاغرام يظهر فيها مرتديا قميص النادي مع الرقم 21 الذي لعب به هذا الموسم، شاطبا الرقم 2 مستبدلا اياه بالرقم 1 ليصبح 11 وهو الذي لعب به في الفنرة الاولى، مردفا بتعليق “كما قلت انا فقط استعد اي سي ميلان”.

وقال في فيديو نشره الموقع الرسمي لميلان الاحد انه “يرغب في مساعدة ميلان للعودة الى حيث ينتمي”.

وتابع “خلال ستة اشهر، قدمنا امورا جيدة ولكن لم نفز بأي شيء. يجب ان نستمر في ذلك”.

وخلال الفترة الاولى في النادي سجل “السلطان” 56 هدفا في 85 مباراة في جميع المسابقات حيث فاز بلقب “سيري أ” تحت إشراف المدرب ماسيميليانو اليغري عام 2011.

ويطمح الروسونيري للعودة الى بطولة دوري ابطال اوروبا التي حقق لقبها سبع مرات للمرة الاولى منذ عام 2014.

وتنقل “ابرا” بين اندية عدة حيث حقق لقب الدوري مع كل من باريس سان جرمان الفرنسي اربع مرات، ثلاث مرات مع انتر الايطالي، مرتين مع اياكس امستردام الهولندي ومرة مع برشلونة الاسباني اضافة الى الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” مع مانشستر يونايتد الانكليزي. (أ ف ب)