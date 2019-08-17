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إبراهيم ومرقص يظفران بلقب “تنسية” الأرثوذكسي

منذ 5 ساعات
جانب من تتويج الفائزين- (من المصدر)

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عمان – الغد – حقق الثنائي الدكتور سعد إبراهيم وسمير مرقص، لقب بطولة النادي الأرثوذكسي للزوجي بالتنس، التي نظمتها لجنة التنس في الأرثوذكسي على الملاعب الخارجية للنادي، بمشاركة 30 لاعبا ولاعبة، حيث أشرف على البطولة مدير النشاط الرياضي في الأرثوذكسي سليم سماوي، ورئيسة لجنة التنس في النادي رندا النمري .

وحسم دكتور السعد ومرقص اللقب، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي أحمد الحمصي وسعدون حسن، وفي نهاية البطولة قامت النمري بتسليم الكؤوس والميداليات التقديرية للفائزين، وسط أجواء احتفالية انيقة.

وقدمت رئيسة اللجنة، الشكر لإدارة النادي على جهودهم في مساندة نشاطات لجنة التنس وإنجاح البطولةن مؤكدة أن الارثوذكسي مستمر في نشاطاته عبر فتح أكاديمية للتنس بإشراف المدرب باسل تيم، للفئات العمرية ما بين 6-14 سنة، بهدف رفد رياضة التنس بنجوم جدد في ميادين اللعبة.

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