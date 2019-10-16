“إبرهارد آند كو’ تدعم سباقات “Rallylegend” العالمية



دبي – اختتمت دار الساعات السويسرية “إبرهارد آند كو” فعالياتها بصفتها وللعام السابع على التوالي، الشريك والميقاتي الرسمي في سباقات رالي ليجند Rallylegend العالمية والتي اختتمت نسختها السابعة عشرة مؤخرا في سان مارينو بحضور عدد من أكبر أبطال الراليات في سان مارينو، يعد Rallylegend حدثًا مثيراً يغمر أكثر من سبعين ألف متفرج من جميع أنحاء أوروبا في عالم سباقات الراليات من الماضي والحاضر.

تدعم إبرهارد آند كو الشريك والميقاتي الرسمي في سباقات رالي ليجند 2019 العالمية، الحدث ، وهو حدث مذهل سابقت فيه أجمل سيارات الراليات التاريخية ونظيراتها المعاصرة، يقودها أكبر أبطال اليوم والأمس، سابقت فيه الزمن من خلال تحديات جرت على حلبات خاصة في جمهورية سان مارينو.

اختتم Rallylegend بفوز السائق البلجيكي “تيري نوفيل” ومساعده “نيكولاس جيلسول” في سيارة هيونداي i20 Coupé WRC 1600 في تصنيف “WRC”. وفي المرتبة الثانية حلّ زميله في بطولة العالم للراليات “أندرياس ميكيلسن” مع “أندرس جايجر آملاند” في سيارة هيونداي i20 NG 2016.

وقد أهدت إبرهارد آند للفريق الفائز على منصة التتويج كرونوغرافين من إصدارات Champion V .

جمع حدث سان مارينو مجدداً وبشكل مثالي بين الرياضة، التنافس، الجمال الفني تحت شعار شغف الراليات – اليوم وفي الماضي – لجذب أكثر من 70,000 متفرج من جميع أنحاء أوروبا.