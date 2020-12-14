“إبسون” تنشر تقريرها للاستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

دبي- نشرت شركة “إبسون” تقريرها للاستدامة بعنوان “الاختيار الصديق للبيئة”. ويعرض التقرير، الذي يتناول جوانب غير مالية والذي تم نشره في 48 صفحة، تفاصيل شاملة عن تدابير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات التي اتخذتها شركة “إبسون” في جميع عملياتها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها. فخلال العام 2020، حققت “إبسون” تقدمًا كبيرًا في مواءمة أنشطتها التجارية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وهو التزام قطعته على نفسها بعد اتفاقية باريس للعام 2016 واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). وأضاف كازويوشي ياماموتو، رئيس إبسون أوروبا، قائلاً: “يبعث تقرير الاختيارات الصديقة للبيئة الصادر عن شركة إبسون برسالة طمأنينة إلى عملائنا بأننا نتخذ جميع التدابير المتاحة لتحقيق الاستدامة في جميع عملياتنا في منطقة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فالاستدامة جزء من أسلوبنا المميز، ونلتزم بها في كل ما نقوم به، وتتمثل في معالجة كل جانب من جوانب أثر أعمالنا على مستوى العالم على البيئة، بدءًا من التصنيع والتوزيع إلى استخدام الموارد وسلوكيات موظفينا، مع الحد من ذلك الأثر”.

وأضاف: “التعاون مع عملائنا هو عشقي الحقيقي، وفهم احتياجاتهم والإنصات لوجهات نظرهم أمر ضروري في إطار جهودنا المستمرة لتحسين ما نقدمه. وتقرير “الاختيار الصديق للبيئة” يؤكد لعملائنا أن شركة إبسون جادة تمامًا بشأن الاستدامة ومستقبل كوكبنا. كل واحد منا يمكنه القيام باختيارات صديقة للبيئة. ومعًا يجب علينا جميعًا، ونحن نواجه التحديات التي خلقها هذا “الوضع الطبيعي الجديد”، أن نجتهد أكثر لاتخاذ الخيارات الصحيحة وخلق مستقبل أكثر استدامة لموظفينا وكوكبنا”. ومن جانبه، علق هنينغ أولسون، مدير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بشركة “إبسون” أوروبا، قائلاً: “يدور تقريرنا “الاختيار الصديق للبيئة” حول اتخاذ القرار الصحيح لمستقبلنا. وقد أصبح الطلب على المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة حاليًا أقوى من أي وقت مضى، وينطبق ذلك خاصة على الأجيال الشابة التي تنظر إلى المستقبل باهتمام وقلق حقيقيين. فشغفهم بالاستدامة يجبر الشركات على إجراء تغييرات وهذا أمر جيد. والعلامات التجارية التي لن تشاركهم قيمهم أو لا تنجح في إبداء القدر نفسه من إدراك الضرورة الملحة لإجراء مثل هذه التغييرات لن يكون لها مستقبل على المدى البعيد”.

وأضاف: “تلتزم شركة إبسون التزامًا تامًا بأهداف التنمية المستدامة، وهذه الأهداف جزء من خططنا المتوسطة والطويلة الأجل؛ وهي مثل البوصلة التي توجه أعمالنا وتحدد اتجاه جميع إجراءات الاستدامة لدينا. ويبين تقريرنا عن “الاختيار الصديق للبيئة” بدقة وشفافية كيف نواصل الوفاء بالتزامنا بمستقبل مستدام طويل الأجل. لا يزال أمامنا الكثير لإنجازه. فنحن نحتاج، على مستوى الشركة كلها وعلى مستوى كل فرد منا، إلى إظهار التزامنا وتحلينا بالمسؤولية والشفافية. إننا في إبسون ملتزمون بالقيادة الأخلاقية والحوكمة الرشيدة من خلال الإستراتيجيات القائمة على القيم والإجراءات الإيجابية من أجل إدارة الأعمال بشكل مستدام لعالم ومستقبل أفضل”.