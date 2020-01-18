إبلاغ حكام الدوري الإنجليزي بمراجعة شاشات جانب الملعب في حالات الطرد

لندن – طلبت رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا من حكام الدوري الممتاز لكرة القدم الاستعانة بشكل أكبر بالشاشات الموجودة بجانب الملعب قبل اتخاذ أي قرار بطرد لاعب.

ومنذ تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري الانجليزي الممتاز لم يتم اتخاذ أو التراجع عن أي قرار بعد مراجعة تلك الشاشات الموجودة ‭‭’‬‬في المنطقة المخصصة لذلك‭‭’‬‬ بجانب الملعب. لكن مايكل أوليفر أصبح أول حكم في إنجلترا يستعين بهذه الشاشات هذا الشهر ليغير قراره من إنذار إلى طرد لوكا ميليفويفيتش لاعب كريستال بالاس خلال مواجهة أمام ديربي كاونتي في كأس الاتحاد.

وقالت الرابطة إن الحكام عليهم الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد في معظم الحالات مع مواصلة الاستعانة بشاشات المراجعة باعتدال، لكن سيتم الآن إخطار الحكام بتعليمات تتعلق بوجوب مراجعة الشاشات بجانب الملعب في حالتين لتعديل قرار من إنذار إلى طرد أو العكس.

وأشهر الحكم بول تيرني في البداية بطاقة صفراء في وجه بيير-إيمريك أوباميانج مطلع هذا الأسبوع لكن لاعب ارسنال طُرد بعد استشارة حكم الفيديو المساعد عقب تدخل قوي ضد ماكس ماير مهاجم كريستال بالاس.

وربما يكون الحكم اتخذ القرار ذاته لو كان راجع الشاشات بجانب الملعب. ويرى بيب جوارديولا أنه يجب منح الحكم سلطة أكبر في هذا الشأن.

وعلق جوارديولا على القواعد الجديدة الخاصة بالبطاقات الصفراء والحمراء قائلا “إنها خطوة ايجابية. الحكم سيتحمل المسؤولية كاملة. أحب هذا الأمر”.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لا يفهم سبب عدم استعانة الحكم بالشاشات بجانب الملعب، وأضاف “السبب الوحيد لوجود هذه الشاشات أن تستخدم. لا أعرف سبب عدم استعانتهم بها. نسعى أن تكون القرارات صحيحة ولهذا علينا استخدام كافة الوسائل لذلك”. -(وكالات)