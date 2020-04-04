إتحاد الكرة يسعى لاجتماع “عن بعد” مع أندية المحترفين

خالد الخطاطبة

عمان – كشف اتحاد كرة القدم، عن توجهه لعقد إجتماع “عن بعد” مع أندية المحترفين، لمناقشة العديد من الأمور والتطورات، المتعلقة بمنافسات الموسم الكروي الحالي، إلى جانب العديد من التفاصيل والأمور المتعلقة بالمرحلة الحالية.

واشارت أمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار، إلى البدء في مشاورات غير رسمية بشأن عقد مثل هذا الاجتماع، بانتظار الأيام القليلة المقبلة لحسم موعد الاجتماع، وحسم البنود والنقاط التي سيتم مناقشتها على جدول الاعمال والتي ستركز على المرحلة المقبلة وكيفية استئناف المنافسات.

ولفتت نصار في تصريح لـ”الغد” إلى أن انتشار فيروس كورونا، تسبب في إرباك الحياة في العالم، بما في ذلك روزنامة كرة القدم العالمية التي تعتبر الكرة الأردنية جزءا منها، الأمر الذي يدعو للتشاور والتباحث مع الأندية لتحديد الخطوات التالية، مؤكدا أن اتحاد كرة القدم يحرص على التشاور والتشاركية مع الأندية في اتخاذ القرارات المهمة.

وأوضحت نصار إلى أن اقامة اي نشاط كروي في المرحلة القريبة المقبلة، مرهون بتعليمات وزارة الصحة، حرصا على مصلحة اركان كرة القدم الأردنية وجميع المواطنين.

وفيما يتعلق بالتفاصيل المالية، والصعوبات التي تواجه الأندية في جميع انحاء العالم، بما فيها الأندية المحلية، كشفت نصار عن اعداد خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبل أن يتم التريث في ارساله، بعد أن افصح الاتحاد الدولي عن توجهه لمساعدة الأندية والاتحادات حول العالم.

وقالت نصار: كان يفترض أن يتم ارسال الخطاب لـ “فيفا” في الايام الحالية، ولكن تحرك الاتحاد الدولي، وشعوره بحجم المشاكل التي سببها فيروس كورونا المستجد، دفع الاتحاد الأردني للتريث وانتظار الخطوات الفعلية التي سيعلن عنها “فيفا” لتعويض الاندية ومساعدتها ماليا.

وأكدت الأمين العام لاتحاد الكرة عن تواصل العمل في هذه المرحلة رغم تجميد المنافسات، كاشفة النقاب عن اجتماعات عن بعد يجريها اتحاد كرة القدم، لمناقشة العديد من التفاصيل والأمور خاصة المتعلقة بالجوانب الإدارية.

وأضافت: نستثمر هذه المرحلة في مناقشة التفاصيل الإدارية في اتحاد الكرة، في ظل غياب المنافسات على صعيد الاندية والمنتخبات الوطنية، لافتة إلى وجود العديد من الخطط المتعلقة بالجوانب الإدارية.

وأعترفت نصار بأن هذه المرحلة تعد الاصعب على كرة القدم الأردنية والعالمية، في ظل تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب تظافر جهود جميع اركان اللعبة، للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، قبل الانطلاق من جديد نحو الافضل.

وشددت الأمين العام على أن اتحاد كرة القدم والأندية يسيرون في قارب واحد، الأمر الذي يتطلب التعاضد والتكاتف خاصة في هذه المرحلة الصعبة، لاعادة ترتيب الأوراق بعد زوال جائحة كورونا، متمنية أن يمن الله على الأردن والعالم في أقرب وقت، بزوال هذه الغمامة السوداء التي تسببت في تعطيل جميع مناحي الحياة، بما فيها الحياة الرياضية.

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