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إتلاف طن ونصف من الخضار والفاكهة وإغلاق محل في جرش

منذ 3 ساعات
إغلاق محلات بعمان
إغلاق بالشمع الأحمر

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جرش– أتلفت لجنة السلامة العامة في جرش، اليوم الثلاثاء، ما يقارب من طن ونصف الطن من الخضار والفاكهة في المحافظة وأغلقت محلاً لبيع الخضار والفاكهة.
وقال رئيس اللجنة، المتصرف عمر القضاة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللجنة تقوم يوميا بعمل جولات على المحال التجارية من أجل التأكد من صلاحية وسلامة المواد التموينية والأغذية المقدمة للمواطن، وأنه لا يوجد أي تهاون في مراقبة الأسواق من أجل تقديم أفضل الخدمات لمواطني المحافظة.
وأضاف القضاة أن إصدار قرار بإغلاق أحد المحلات جاء بسبب تلف أغلب المواد المعروضة للبيع وعدم مراعاته للسلامة العامة، وكذلك عدم التقيد بالنظافة داخل المحل، علماً أنه تم إنذار المحل أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار الإغلاق.

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