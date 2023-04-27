إتلاف لحوم وإغلاق مطعم لمخالفة الشروط الصحية في اربد

أتلفت لجنة الصحة والسلامة بمحافظة اربد خلال جولة لها اليوم الخميس على أسواق المدينة كميات من اللحوم والعصائر والمخللات والمواد التموينية الأخرى.

وقال مساعد محافظ اربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور عمر القضاة، إن اللجنة التي ضمت ممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبلدية اربد والشؤون الصحية والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديرية الصناعة والتجارة، قررت إيقاف أحد المطاعم عن العمل، وإتلاف مواد تموينية ولحوم فيه لعدم توفر الشروط الصحية لتخزينها وعرضها، وتوجيه 6 إنذارات لعدد آخر من الملاحم ومحال بيع المعجنات والخضار والفواكه.

كما خالفت اللجنة أحد مطاعم الشاورما والعصائر بسبب زيادته للأسعار، فيما جرت مخالفة إحدى الملاحم لعرضها اللحوم في سعة الشارع بدون تبريد.

وقال القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللجنة تواصل عملها على فترتين صباحية ومسائية ضمن الخطة الموضوعة لها في فصل الصيف بتشددي الرقابة وتكثيفها على مختلف مراكز التسوق والمخازن والملاحم والنتافات والمواد التموينية المختلفة.

(بترا)