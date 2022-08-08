إتلاف 100 كيلو من المواد المعلبة واللحوم المنتهية الصلاحية في مادبا

مادبا – أتلفت لجنة الصحة والسلامة العامة وبالتعاون مع كوادر الدائرة الصحيه في بلدية مادبا الكبرى وشرطة مادبا 100 كيلو من المواد الغذائية المعلبة واللحوم المنتهية الصلاحية والتالفة ، وذلك خلال الجوالات التفتشية الدورية التي تقوم بها اللجنة

وتم ضبط المواد وإتلافها وتحويل المعنين وايداعهم إلى القضاء .

وأكد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح بأن سلامة غذاء المواطن تقع على عاتقنا ولن نتهاون بفرض القانون مع شركائنا على المتلاعبين بقوت المواطنين.

وبين الرواجيح بأنه سيتم خلال فترة قصيرة فتح مكتب ارتباط في بلدية مادبا لمؤسسة الغذاء والدواء ليصار مرافقة جهاز البلدية في الكشف على المواد الغذائية.