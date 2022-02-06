إتلاف 16 ألف عبوة لمستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، مستودعين في عمان، ضبط لديهما كمية من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة منتهية الصلاحية تقدر كميتها بنحو 16 ألف عبوة، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، وفق بيان صادر عن المؤسسة اليوم الأحد، إن المواد المضبوطة تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها، فضلا عن وجود بعض السلبيات المتعلقة بالاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة.

وأشار إلى أن كوادر المؤسسة أتلفت كل المواد الموجودة داخل المستودعين، التي اشتملت على 40 كرتونة من المواد الغذائية والعصائر والمياه الغازية، وتم تحرير ضبط تفتيش بالسلبيات التي تمت ملاحظتها داخل المستودع مؤكدا ان إغلاقهما بالشمع الاحمر.

وأضاف ان كوادر المؤسسة أغلقت خلال الفترة ذاتها، معملا لإعداد حلوى “الدونات”، لمخالفته في استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية وتخزين المواد الغذائية والمواد الكيميائية في المستودع ذاته حيث تم إتلاف كافة المواد الغذائية.

كما أوقفت المؤسسة من خلال مندوبها في لجنة التوعية والرقابة على القطاع السياحي، مطبخ فندق في عمان عن العمل، لضبط مواد منتهية الصلاحية فيه وكافتيريا منطقة الاستقبال، واتلفت كافة المواد الغذائية المخالفة.