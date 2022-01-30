إتلاف 3 أطنان جبنة بيضاء فاسدة في إربد

صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع اقليم الشمال وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، أتلفت كمية من الجبنة البيضاء قدرت بنحو 3 أطنان.

وأوضح مهيدات في بيان أصدرته المؤسسة، أن الكمية المذكورة ضبطت في مستودع غير مرخص في محافظة إربد يعمل في ظروف صحية سيئة، مشيرًا إلى أن الفحوصات المخبرية التي أجريت في مختبرات المؤسسة لعينات الجبنة أثبتت عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري.

وحول إجراءات المؤسسة بهذا الشأن، بين مهيدات أن المؤسسة أغلقت المستودع المخالف بالشمع الاحمر وأتلفت كامل الكمية كما باشرت بإحالة القائمين عليه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم ‪ ‪0795632000