السلايدر الرئيسيالعقبةمحافظات

إتلاف 3 أطنان من عبوات مياه الشرب بالعقبة

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

العقبة- أتلفت كوادر الرقابة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 3 اطنان من عبوات مياه الشرب المعروضة للبيع تحت اشعة الشمس لدى عدد من المحال التجارية داخل المدينة.
وقال رئيس السلطة المهندس نايف بخيت ان درجات الحرارة المرتفعة تسببت في احداث تغير للخصائص الفيزيائية للمياه،وتسرب جزء من المواد الكيميائية المصنوع منها العبوات البلاستيكية الى المياه مما يسبب ضررا على صحة المستهلك.
واهاب بأصحاب المحال التجارية ضرورة تخزين وعرض المواد الغذائية بالطرق الصحيحة لما فيه مصلحة المستهلكين وتجنبا للمساءلة القانونية بحق المخالفين لشروط الصحة العامة. (بترا)

مقالات ذات صلة

الجغبير يطالب الحكومة بالتراجع عن فرض حالة الحظر الكلي الجمعة

منذ 40 دقيقة

السعودية: 27 وفاة و816 إصابة جديدة بكورونا

منذ 57 دقيقة

“الأرصاد” تسجل أعلى درجة حرارة في محطة الأزرق

منذ ساعة واحدة

تصاريح مرور مؤقتة للإعلاميين خلال الحظر الشامل

منذ ساعتين
انتخابات 2020
69 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock