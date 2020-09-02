إتلاف 3 أطنان من عبوات مياه الشرب بالعقبة

العقبة- أتلفت كوادر الرقابة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 3 اطنان من عبوات مياه الشرب المعروضة للبيع تحت اشعة الشمس لدى عدد من المحال التجارية داخل المدينة.

وقال رئيس السلطة المهندس نايف بخيت ان درجات الحرارة المرتفعة تسببت في احداث تغير للخصائص الفيزيائية للمياه،وتسرب جزء من المواد الكيميائية المصنوع منها العبوات البلاستيكية الى المياه مما يسبب ضررا على صحة المستهلك.

واهاب بأصحاب المحال التجارية ضرورة تخزين وعرض المواد الغذائية بالطرق الصحيحة لما فيه مصلحة المستهلكين وتجنبا للمساءلة القانونية بحق المخالفين لشروط الصحة العامة. (بترا)