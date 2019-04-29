إتلاف 300 عبوة تمر هندي غير صالحة في إربد

إربد – اتلفت فرق التفتيش التابعة المؤسسة العامة للغذاء والدواء في اقليم الشمال بالتعاون مع المباحث البيئية اليوم الاثنين 300 عبوة من التمر الهندي في احد المنازل خارج مدينة اربد.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة: إن فرق التفتيش ضبطت اليوم أحد موزعي العصائر المركزه “تمر هندي ” يتم تحضيرها داخل أحد المنازل خارج مدينة اربد دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، وتحمل بطاقة بيان مضللة وبتاريخ انتاج استباقي لم يحن بعد.

واشار إلى انه تم اتلاف كامل الكمية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الخاصة في تداول العصائر، واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، مؤكدا ان هذه الاجراءات تأتي ضمن الحملات الرقابية التي تقوم بها المؤسسة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.- (بترا)