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إتلاف 4300 كغم من الدجاج لارتفاع متبقيات المضادات الحيوية فيها

منذ ساعتين
أرشيفية

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عمان- اتلفت فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، 4300 كيلوغرام من الدجاج اثبتت الفحوصات المخبرية تجاوز نسبة متبقيات المضادات الحيوية فيها عن الحد المسموح به.

وذكرت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن الإتلافات جاءت بناء على تنفيذ برنامج متكامل يشمل مناطق مختلفة في المملكة، لرصد متبقيات المضادات الحيوية في الدواجن المتداولة بالأسواق المحلية، خلال تنفيذ 67 زيارة تفتيشية في يومين، لعدد من المنشآت الغذائية من قبل كوادر مديرية المناطق، وسحب عينات منها لغايات تحليلها في مديرية المختبرات بالمؤسسة والحاصلة على الاعتمادية ISO17025.

من جهته، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن فرق التفتيش التابعة للمؤسسة، تقوم بجولات ومناوبات على مدار الساعة، للحفاظ على جودة المنتج وصحة المواطنين ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية وفق اعلى معايير السلامة العالمية.
ودعت المؤسسة المواطنين للاتصال بها في حال وجود ملاحظات أو شكاوى لأي ممارسة قد تشكل خطراً على صحة وسلامة الغذاء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تهديد يضر بصحة وسلامة المواطن.
كما دعت الى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الوطني المرتبط بمنصة “بخدمتكم ” التابعة لرئاسة الوزراء على رقم 5008080، او على رقم هاتف الشكاوى المجاني 117114 أو من خلال رقم الواتس آب 0795632000.-(بترا)

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