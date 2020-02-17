إتمام إنشاء طائرة ناسا “X-59” الأسرع من الصوت قبل نهاية العام

ترجمة: ينال أبو زينة

الغد- يكمن الهدف الرئيسي من تصميم طائرة وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” –المعروفة باسم “X-59 QueSST”- بإتاحة نوع جديد من الطائرات التي لا يتجاوز هديرها صوت طرق باب السيارة على مستوى الأرض، وفقاً لموقع “ذا سن” البريطاني.

وقد كانت “ناسا” أعطت الضوء الأخضر لشركة الفضاء والدفاع الأميركية، “لوك هيد مارتين”، للبدء بالمشروع العام الماضي، والذي يرمي إلى تطوير طائرة يمكنها أن تسافر بسرعات 1.42 ماخ على أن يكون هديرها أخف بآلاف المرات من الطائرات الأسرع من الصوت التي سبقتها.

وقد أطلقت القوات الجوية الأميركية على الطائرة الجديدة اسم “X-59 QueSST”، والتي تجعل من فكرة نقل الركاب في طائرات أسرع من الصوت قابلة للتطبيق.

وفي هذا السياق، أخبر ممثل عن شركة “لوك هيد مارتن” موقع “space.com” بأن إنشاء “X-59” سوف ينتهي قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح في هذا الخصوص: “عملية الإنشاء تمضي بنسق سريع من حيث التصنيع والإنتاج”.

وتخطط عملاقة الطيران لتجميع الطائرة واختبار قوة مقاومتها وأنظمتها قبل إتاحتها للرحلات التجريبية في العام المقبل.

وفي هذا الخصوص، بين ممثلها: “نحن واثقون جداً بالأمر، فجميع أنواع محاكاة النمذجة والتوقعات تمشي على قدم وساق”.

وأضاف: “لذلك نعتقد، مستندين إلى النماذج والمحاكيات التي نشغلها، بأن الطائرة ستصل إلى مستوى الصوت المنخفض (المُراد منها) فور أن وصلها السرعات التي تفوق الصوت”.

ويعرف أن حاجز الطيران الأسرع من الصوت هو 768 ميل في الساعة –وهي سرعة تعرف باسم 1 ماخ. وعند الطيران بهذه السرعة، لا يمكن للموجات الصوتية أن تخرج عن الطريق بسرعة كافية، ولذلك تخلق ما يسمى بـ”يقظة” الصوت. وهو ما يعرف أيضاً بـالـ”طفرة الصوتية”، بمعنى الصوت الهادر الذي يكشف وجود الطائرات الأسرع من الصوت عندما تحلق فوق السقوف.

وتأمل طائرة “ناسا” الجديدة أن تسافر بسرعة 937 ميل في الساعة (لتصل عند أقصى حد إلى 990 ميل في الساعة في أقصاها، أي ما يعادل 1.42 ماخ)، وبطفرة صوت “صامتة” إلى حد كبير أيضاً.

ومن جهته، فإن ضوضاء طائرة “كونكورد” يعادل 110 ديسيبل –ما يتجاوز بآلاف المرات مستوى الضوضاء المخطط أن تخلقه “X-59” في تحليقها.

ويأمل خبراء الطيران أن شكل “X-59” سوف يحدد الحد الأقصى لطفرتها الصوتية بين 60 و75 ديسيبل بالنسبة إلى الأشخاص على الأرض.

وسوف يماثل هدير الطائرة الصوت الناتج عن طرق باب السيارة أو صوت المكنسة الكهربائية.

وإذا ما نجح، سوف يتم إدراج تصميم “ناسا” في الرحلات الجوية التجارية –أو حتى في القوات الجوية الأميركية.

وتبلغ تكلفة البرنامج 247.5 مليون دولار. ومن المتوقع للطائرة أن تكون بطول 94 قدم بجناحين يبلغ طولهما 29.5 قدم.

وسوف تفخر بوزن اقلاع أقصى يراوح الـ32,300 باوند، وستحلق على ارتفاع 55 ألف قدم.

وسوف يتم دفع الطائرة بواسطة محرك منفرد من طراز “جينيرال إلكتريك F414″، بينما تُجهَّز بكاميرا أمامية بدقة عرض “4K” لتأمين مزيد من الرؤية الممتازة.ش