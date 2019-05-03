إثارة في بطولة الفئات العمرية للشطرنج

عمان- الغد – شهدت منافسات بطولة المملكة الفردية المفتوحة للفئات العمرية (6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20) سنة للذكور والاناث بالشطرنج اثارة كبيرة، وذلك بعد ختام الجولتين الخامسة والسادسة أمس ، في مقر اتحاد اللعبة بمدينة الحسين للشباب.

وتقام اليوم الجولتان السابعة والثامنة، على ان تختتم البطولة يوم غد السبت بإقامة الجولة التاسعة والأخيرة.

وفي بطولة الذكور يتصدر ترتيب فئة 6 سنوات كرم رستم برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن ناصر عيد وحاتم السالم وعمر الصالح وفيصل السمهوري، وريان ريان وطارق خوري فئة 8 سنوات برصيد 5 نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة عن عبدالله صالح ويمان المدني وسنان ريان وعاصم الجوالدة، وكرم باكير وعمرو البس فئة 10 سنوات برصيد 5 نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة عن فراس الشواورة وراكان داسا واليامن الزياديين ومشهور الكلوب وحمزة الشاويش ومحمد الهدبان، وعبدالله بني ياسين فئة 12 سنة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن عبدالرحمن الحديدي، وعمرو مجدلاوي فئة 14 سنة برصيد 5 نقاط ونصف، بفارق نقطة ونصف عن عزالدين المقابلة ووسيم الهويدي وعبدالله النحلة وسيف المدني، وثائر أبو الهيجاء فئة 16 سنة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة ونصف عن عبدالكريم صالح، ولؤي سمير ومحمد حراحشة فئة 18 و20 سنة برصيد 5 نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة عن محمد صالح ويزن البشايرة.

وتتصدر جيداء هلال فئة 6 و8 سنوات برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة ونصف عن سما إرشيدات، وعائشة البس وريفانا هلال فئة 10 سنوات برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن سرى إرشيدات، ونهى عبداللطيف فئة 12 سنة برصيد 4 نقاط ونصف، بفارق نصف نقطة عن ربى القضاة، ودانا الموسى فئة 14 سنة برصيد 6 نقاط ،بفارق نقطتين عن لميس الخطيب ودينا خضر، وتالا الناصر فئة 16 سنة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن لين البشايرة، ولانا حيمور فئة 18 و20 سنة برصيد 4 نقاط ونصف، بفارق نقطة واحدة عن رنا صنوبر.

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