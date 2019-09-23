إثارة قوية في افتتاح بطولة الأندية العربية لكرة اليد

بلال الغلاييني

عمان – ظهرت الفرق المشاركة في بطولة الأندية العربية ابطال الدوري الـ 35 بكرة اليد بصورة فنية عالية المستوى، ما يدل على المنافسة القوية فيما بينها على اللقب، حيث تمكن فريق الكويت الكويتي من اجتياز عقبة فريق قطر القطري بفارق هدفين 26-24، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب في اليوم الأول من البطولة، والذي شهد ايضا الفوز الثمين الذي سجله فريق المجمع الجزائري على نظيره فريق الوحدة السعودي بنتيجة 23-22.

اليوم يلتقي الترجي التونسي الذي توج أول من أمس بلقب كأس السوبر العربي مع قطر القطري عند الساعة الواحدة ظهرا، ويلتقي رجاء اغادير مع الكويت عند الساعة الثالثة مساء، ويلتقي الغرافة مع المجمع عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا برقان عند الساعة السابعة مساء.

اصدار جدول السيدات

اصدرت اللجنة الفنية المشرفة على منافسات بطولة الأندية العربية ابطال الدوري الـ 4 للسيدات، والتي تشهد مشاركة فرق الدرك الجيبوتي واربيل العراقي والمجمع الجزائري والنبك السوري والشرطة السوري وحرثا الأردني وعمان الأردني، الجدول الرسمي للبطولة التي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

وحسب الجدول يلتقي يوم الخميس المقبل في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب وعند الساعة الثالثة مساء فريقا الشرطة السوري مع الدرك الجيبوتي، ويلتقي عند الساعة الخامسة مساء فريقا المجمع الجزائري مع اربيل العراقي، وعند الساعة السابعة مساء يلتقي فريقا عمان والنبك السوري.

وفي الجولة الثانية التي تقام يوم الجمعة المقبل في ذات الصالة يلتقي عند الساعة الثالثة مساء فريقا حرثا مع المجمع الجزائري، وعند الساعة الخامسة مساء يلتقي فريقا النبك السوري مع الدرك الجيبوتي، ويلتقي عند الساعة السابعة مساء فريقا عمان واربيل العراقي.

ولإتاحة المجال أمام محبي وعشاق اللعبة في محافظة اربد، قررت اللجنة الفنية اقامة ثلاثة لقاءات في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، حيث يلتقي فريقا اربيل العراقي مع النبك السوري عند الساعة الثالثة مساء، ويلتقي فريقا الدرك الجيبوتي مع المجمع الجزائري عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا حرثا والشرطة السوري عند الساعة السابعة مساء.