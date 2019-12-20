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إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي

منذ ساعتين
إثيوبيون يشاهدون إطلاق أول قمر صناعي إثيوبي للفضاء في مرصد ومركز إينتوتو للأبحاث شمالي العاصمة أديس أبابا الجمعة - رويترز

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أديس أبابا – أطلقت إثيوبيا أول قمر صناعي للفضاء، اليوم الجمعة، في إطار سعي المزيد من بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء لتطوير برامج فضاء لدفع أهدافها التنموية وتشجيع الإبداع العلمي.

وقبل فجر يوم الجمعة تجمع مسؤولون ومواطنون في مرصد ومركز إينتوتو للأبحاث شمالي العاصمة أديس أبابا لمشاهدة بث حي لانطلاق القمر من محطة فضاء في الصين.

وقال نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن في كلمة بمناسبة بث إطلاق القمر على التلفزيون الرسمي ”سيكون هذا أساسا لرحلتنا التاريخية نحو الرخاء“.

وذكر سولومون بلاي المدير العام للمعهد الإثيوبي لعلوم الفضاء والتكنولوجيا لرويترز إن مهندسين صينيين وإثيوبيين صمموا القمر الصناعي مضيفا أن الصين دفعت نحو ستة ملايين دولار من تكاليف التصنيع التي تجاوزت سبعة ملايين دولار.

وأضاف، ”الفضاء يعني الغذاء، الفضاء يعني فرص العمل، أداة للتكنولوجيا… السيادة، الحد من الفقر. كل شيء كي تحقق إثيوبيا تنمية شاملة مستدامة“.

وذكر مسؤولون أن القمر الصناعي سيستخدم في توقعات الطقس ومراقبة المحاصيل.

وتبنى الاتحاد الأفريقي سياسة تطوير الفضاء في أفريقيا في 2017 وأعلن أن بإمكان علوم الفضاء والتكنولوجيا دفع التقدم الاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية في القارة. (رويترز)

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