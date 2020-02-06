إجاباتك عن هذه الأسئلة تحدد قدراتك القيادية

علاء علي عبد

عمان– هل سبق لك أن عملت تحت قيادة مدير ناجح ومميز وكان بمثابة الملهم الأول لك لتصل لما وصلت إليه الآن؟

لو كان المرء محظوظا بما يكفي، فبالتأكيد سيعمل تحت قيادة أحد المديرين الناجحين الذين يملكون الصفات القيادية التي أهلتهم للوصول لكرسي القيادة في مجالهم.

بشكل عام، فإن القيادة تتطلب أن يوفق المرء بين الحزم والمرونة، بحيث يصل لأفضل نتيجة لمصلحة الشركة وفريق العمل بأكمله. وحتى يتمكن المرء من معرفة ما إذا كان يملك هو هذه الصفات فعليه أن يطرح على نفسه عددا من الأسئلة، ومنها ما يلي: