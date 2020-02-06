إجاباتك عن هذه الأسئلة تحدد قدراتك القيادية

علاء علي عبد
عمان– هل سبق لك أن عملت تحت قيادة مدير ناجح ومميز وكان بمثابة الملهم الأول لك لتصل لما وصلت إليه الآن؟
لو كان المرء محظوظا بما يكفي، فبالتأكيد سيعمل تحت قيادة أحد المديرين الناجحين الذين يملكون الصفات القيادية التي أهلتهم للوصول لكرسي القيادة في مجالهم.
بشكل عام، فإن القيادة تتطلب أن يوفق المرء بين الحزم والمرونة، بحيث يصل لأفضل نتيجة لمصلحة الشركة وفريق العمل بأكمله. وحتى يتمكن المرء من معرفة ما إذا كان يملك هو هذه الصفات فعليه أن يطرح على نفسه عددا من الأسئلة، ومنها ما يلي:
- هل يمكن للآخرين الوصول لك والتحدث معك؟ قد يعتقد المرء بأنه أهل لتولي القيادة، لكن قبل التسليم بهذا الأمر، عليه أن يعرف ما إذا كان يسمح للآخرين أن يصلوا له ويستمع لملاحظاتهم أم لا، فهذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لقادة العمل، لأن عدم توفر هذا الأمر يمكن أن يتسبب بالأذى لمهمة المرء بالقيادة، وذلك من خلال طرق عدة؛ منها:
- يسيطر الخوف على الموظفين من رفض المدير مقابلتهم وبالتالي لا يطرحون أفكارهم التي يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة للعمل.
- عدم استعداد الموظف لحمل مسؤولية أي عمل يقوم به ويكتفي بتنفيذ الأوامر التي يتلقاها من المدير حرفيا وبدون إبداع.
وحتى يسهل المدير وصول الموظفين له، يمكن اتباع عدد من النصائح، مثل:
- اتباع سياسة الباب المفتوح.
- مشاركة المعلومات الخاصة بالعمل مع الموظفين.
- الحديث بشيء من المرح أحيانا وعدم الاكتفاء بالجدية دائما.
- مشاركة الموظفين بعضا من نشاطاتهم مثل الاحتفال بمناسبة لأحدهم أو ما شابه.
- هل تحرص على أن تكون بيئة العمل مريحة نفسيا؟ المقصود هنا قدرة المدير على الحفاظ على بيئة عمل متآلفة بحيث يستطيع الموظف أن يعبر عما يرى أنه يجب أن يتم من تحسين على العمل بشكل عام أو على وظيفته بشكل خاص كأن يطلب زيادة في راتبه وأن يصغي له المدير ويأخذ طلباته بعين الاعتبار. ولإيجاد هذه البيئة المريحة يتوجب على المدير أن يحرص على أن يشيد، بين الحين والآخر، بالدور الكبير الذي يقوم به الموظفون، فهذا من شأنه أن يدفعهم للعمل بشكل أفضل. كما ويجب أن يحرص المدير على إبقاء موظفيه على علم بخطط العمل المستقبلية، الأمر الذي يزيد من شعورهم بالانتماء لهذا المكان.