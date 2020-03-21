إجازة استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين لعلاج “كورونا” في الأردن

محمود الطراونة

عمان- أجازت لجنة الدراسات الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين (Hydroxychloroquine) لعلاج حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد في المملكة، خلال اجتماع عقدته اليوم السبت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وحضر الاجتماع مدير الخدمات الطبية الملكية وكل من الدكتور وائل هياجنة والدكتور نذير عبيدات والدكتور فارس البكري والدكتور رامي المجالي والدكتورة نجوى خوري والدكتور ماجد نصير والدكتورة وصال الهقيش .

وأشارت اللجنة التي ترأسها مدير الغذاء والدواء هايل عبيدات الى ان الاستطباب الجديد غير مدرج ضمن الدراسات الدوائية العالمية ولكن استخدامه ضمن الممارسات العلاجية وتوافق المجتمعون على انه لا يمنع من استخدامه ضمن بروتوكول يشرف عليه أطباء التنفسية والصدرية وفريق من لجنة الأوبئة لمراقبة ومتابعة الاستخدام ، مع اخذ الاحتياطات الخاصة بطبيعة الدواء والمريض

ويعطى هيدروكسي كلوروكوين (Hydroxychloroquine)، بالأساس لمنع ولعلاج الملاريا (Malaria)،.

كذلك فهو يعطى، عادة بالدمج مع أدوية أخرى، لعلاج عدد من أمراض المناعة الذاتية (Autoimmune)،

كما يعطى علاج هذه الأمراض عادة كخط ثانٍ بعد فشل أدوية الخط الأول في معالجة هذه الأمراض.