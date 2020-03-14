إجازة للأمهات العاملات في الشرطة والدرك والدفاع المدني

عمان-الغد- منحت مديرية الأمن العام، السبت، إجازة لمدة أسبوع، للأمهات من مرتبات الشرطة والدرك والدفاع المدني النسائي، اعتبارا من صباح الأحد، بحسب ما أظهر كتاب صادر عن المديرية.

وأضاف الكتاب، انه “بتوجيهات من عطوفة مدير الأمن العام تمنح الأمهات من مرتباتكم من الشرطة والدرك والدفاع المدني النسائي إجازة لمدة أسبوع اعتبارا من صباح يوم غد الأحد الموافق 15/3/2020”.