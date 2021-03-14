إجازة ٢٣٤ مستحضر من الفيتامينات والمعادن وحليب الرضع العام الماضي

عمان- الغد- كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية التابعة للمؤسسة أجازت ٢٣٤ مستحضر خلال العام الماضي ٢٠٢٠ بما فيها مستحضرات صيدلانية محتوية على الفيتامينات والمعادن ومستحضرات محتوية على نواتج طبيعية و نباتية وحليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم.

وأوضح مهيدات في بيان صحفي اصدرته المؤسسة اليوم، ان اللجان الفنية المتخصصة في الوحدة صنفت خلال الفترة ذاتها ٥٧٥ مستحضر تصنيفا نهائيا بعد دراستها والتأكد من استيفائها كافة الوثائق اللازمة لغايات استلام ملف التسجيل ودراسته وإجازة المستحضرات ودراسة أي تغيير قد يطرأ عليها بعد الإجازة بما في ذلك تغيير التراكيز المسموحة .

وأشار مهيدات إلى أن الوحدة تعاملت مع ٤٧٧ معامله جمركية وطرود بريدية لمستحضرات مستوردة للتحقق من سلامة ومأمونية المستحضرات الواردة إلى المملكة، وتأتي هذه الجهود النوعية في ظل الظروف الوبائية الراهنة ودوام الموظفين بالحد الأدنى.

الى ذلك أضاف مهيدات ان الوحدة المستحدثة عام 2018 تقوم بدورها الهام وفقا لقانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلاته ووفقا للأسس المعتمدة بما فيها أسس إجازة المستحضرات والنواتج الطبيعية لسنة 2017 وأسس المستحضرات المحتوية على الفيتامينات أو المعادن لسنة 2018 وبما يضمن مأمونية هذه المستحضرات وفعاليتها وبما ينعكس ايجابا على صحة وسلامة مستخدميها كما تسعى بشكل مستمر لتحديث وتطوير تعليمات الإجازة والتصنيف والتسجيل الخاصة بهذه المستحضرات من خلال متابعة ومواكبة أحدث الأسس العلمية والعالمية في هذا المجال.